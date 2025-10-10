Carlo Costanzia estalla en '¡De viernes!' y señala a sus padres: "Los dos son culpables de mi infierno infantil"

Carlo Costanzia se sienta en el plató de '¡De viernes!' tras el scoop de la semana pasada con el que no dejó a nadie indiferente

Carlo Costanzia reacciona a las críticas tras la polémica de la portada con su hijo y Terelu Campos le defiende: "¿Estamos locos?"

Tras su scoop de la semana pasada, Carlo Costanzia Jr. se sienta en el plató de '¡De viernes!' para reaccionar a las críticas recibidas por sus declaraciones y también para responder a todas las cuestiones surgidas tras la publicación de las memorias de su madre.

Carlo, que esta misma semana se mostraba muy enfadado con la prensa por haber sacado en portada a su hijo junto a Alejandra Rubio, ofrece su versión sobre la supuesta tensión existente entre Terelu Campos, presente en plató, y su madre. El hijo de Mar Flores, que siempre pide respeto para la intimidad de su familia, cree que se están ejerciendo con ellos malas prácticas que no dudaría en llevar ante la justicia si fuese necesario.

Preguntado sobre la publicación de las memorias de su madre, Carlo ha sido muy claro y ha contado cómo se enteró:

"Me entero de que va a salir el libro por ella, es ella quien me lo cuenta pocos días antes de que se publique. Me dijo que esperaba que lo entendiese, que eso para ella era como una especie de terapia. Ella no me dice nada del contenido, solo me dice que le encantaría que lo leyera para que la entendiese después de tantos años de sufrimiento".

Carlo rechaza posicionarse y señala a ambos progenitores

Ángela Portero, que en estas semanas se ha mostrado muy crítica con las declaraciones de Carlo, ha querido recordarle al novio de Alejandra Rubio que su madre no se ha tomado nada bien sus palabras y el aparente apoyo a su padre: "El primer scoop que tú hiciste aquí le sentó muy mal a tu madre porque decías unas cosas sobre tu infancia que la dejaban en muy mal lugar a ella".

Carlo, que lleva años acudiendo a terapia tal y como él mismo ha reconocido en '¡De viernes!', ha estallado y ha respondido por primera vez a la pregunta que todos se hacen: ¿De qué lado se posiciona en el conflicto entre sus padres?

"Yo nunca jamás he hablado mal ni de mi padre ni de mi madre ni de nadie de mi entorno, nunca he hecho público absolutamente nada, yo lo que he hecho es venir aquí a aclarar las cosas que se estaban hablando de mí en televisión. Yo no soy el responsable de que a alguien le siente mal el relato de mis experiencias (...)

"Yo he sido un menor que se ha visto envuelto en cosas muy graves de adultos que no tendrían que haber sucedido, tanto mi padre como mi madre expusieron su vida en la televisión y los dos son culpables. Culpa tienen exactamente los dos de que eso haya sido la causa de mi infierno infantil que ahora estoy reviviendo después de muchos años de terapia. Lo fácil sería ponerme de parte de uno o de otro, lo difícil es no posicionarme y quererles a los dos de la misma manera".

El encuentro de Carlo y Terelu en plató

Tanto Carlo Costanzia como Terelu Campos han presumido en público de tener una buena relación. El novio de Alejandra Rubio y su suegra han asegurado en el plató de '¡De viernes!' que entre ellos ha existido buen feeling desde el inicio de la relación de Alejandra y Carlo, y más aún ahora con la presencia del pequeño Carlo.

Terelu ha comentado en más de una ocasión que está encantada con el papel de Carlo como padre de su nieto y pareja de su hija, y eso ha quedado de manifiesto cuando la colaboradora ha salido en su defensa en un momento de tensión del hijo de Mar Flores con los colaboradores de '¡De viernes!'.