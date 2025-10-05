Isi, marido de Raquel Mosquera, privado de libertad en Francia: "Es por un tema muy delicado"

Fiesta 05 OCT 2025 - 18:09h.

Raquel Mosquera está pasando por uno de los peores momentos de su vida: "No era conocedora de lo que sucedía"

Hace unos días, Kike Calleja tuvo conocimiento de una delicada y seria noticia relacionada con Raquel Mosquera y podría afectarle tanto a ella como a su marido, Isi y al resto de la familia. Rápidamente, el equipo del programa se ponía a investigar sobre esta información que afecta a la viuda de Pedro Carrasco: "Es algo tan grave que puede afectar a su vida sentimental, pero no es una infidelidad", aclaraba Kike Calleja antes de compartir este información con los espectadores de 'Fiesta'.

"Es una información bastante comprometida. Es una información tan delicada que trastocaría la vida de la pareja. Los vecinos se han sorprendido de que supiéramos lo que vamos a contar y ellos ya lo sospechaban. Va a haber un antes y un después en la vida de Raquel y de su marido. Lleva sucediendo desde hace algunos meses. Hemos conseguido hablar con Raquel Mosquera y también nos ha sorprendido su reacción", detalla Kike Calleja, que avanza que no se trata de un problema de salud.

Isi, "privado de libertad en Francia"

Su círculo más cercano está en el punto de mira y las consecuencias podrían ser devastadoras, pero ¿qué le sucede a Raquel Mosquera y por qué está viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida? Kike Calleja tiene la información y así la ha compartido con la audiencia de 'Fiesta':

"Hace unos días me llama una pareja muy cercana a ellos que me habla de una información muy delicada que afecta muy directamente a Isi, el marido de Raquel. Esta información me la confirman los vecinos que viven cerca de ellos, me dicen que han visto últimamente a Raquel muy extraña, que no bajaba ni a la piscina comunitaria, me cuentan también que hace cuatro meses que no ven a Isi, y eso es porque lleva ese tiempo privado de libertad en Francia".

Kike Calleja y el resto de colaboradores de 'Fiesta' han comentado la posibilidad de que la propia Raquel Mosquera desconociese la situación de su marido y las razones por las que habría sido privado de libertad: "No podemos contar los motivos por los que Isi está en esta situación porque es un tema muy delicado".

'Fiesta' habla con Raquel Mosquera

Arabella Otero ha localizado a Raquel Mosquera. La peluquera, visiblemente cansada, se disponía a regresar a su domicilio en compañía de uno de sus hijos cuando nuestra compañera se acercaba a ella. Arabella preguntaba entonces a Raquel sobre la complicada situación de su marido y, aunque Raquel decidía no confirmar la información, tampoco la negaba: "Si no fuese verdad se habría sorprendido, ella lo que hizo fue decirme que no iba a decir nada y darme un abrazo en el que yo noté que no se encontraba nada bien".