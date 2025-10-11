Equipo Outdoor 11 OCT 2025 - 17:34h.

Te contamos todos los detalles de las nuevas intervenciones quirúrgicas del ex de Anabel Pantoja

Omar Sánchez emite un comunicado tras someterse a una inesperada intervención: "Necesito recuperarme"

Omar Sánchez, que saltó a la fama por su relación con la colaboradora Anabel Pantoja, ha vuelto a pasar por quirófano. Así lo ha anunciado a través de su perfil en redes sociales, donde lo primero que ha hecho ha sido agradecer el cariño recibido en los últimos días tras someterse a dos intervenciones quirúrgicas.

"Quería agradecer a todo el mundo que se ha puesto en contacto conmigo sin saber lo que me había hecho", comienza diciendo en el vídeo publicado. Para no dar lugar a especulaciones, el exconcursante de 'realities' como 'Supervivientes' ha aclarado cuáles han sido esas dos intervenciones con las que ha querido darse un buen 'retoque'.

"Como pueden apreciar me he hecho una rinoplastia y blefaroplastia. Hace mucho tiempo que pensé en hacérmelo", anunciaba. Recordemos que la primera operación consiste en modificar la forma de la nariz para mejorar su estética o corregir alguna que otra deformidad. La segunda hace referencia a una cirugía de párpados con los que se elimina el exceso de piel, músculo o grasa en el área.

Omar Sánchez explica qué le ha llevado a tomar esas decisiones. "No encontraba el lugar adecuado que me lo podían hacer bien y quedarme natural como yo quería. Tenía la nariz un poco pronunciada y los parpados, de tanto sol, se me habían caído un poquito y la mirada como triste, apagada", señala.

El televisivo se ve contento con el resultado, pese a que aún tiene las gasas puestas. "Muy contento, porque los doctores de allá tienen una técnica exclusiva para dejar la nariz recta y sobre todo, natural. Feliz porque antes me inyectaba ácido hialurónico para dejármela recta. Ya es para siempre, estoy deseando ver el resultado y que lo vean ustedes también", concluía.