Silvia Herreros 07 OCT 2025 - 17:53h.

El exconcursante de 'Supervivientes' acaba de ser intervenido en una clínica

El exmarido de Anabel Pantoja se quita la barba por primera vez en su vida y su novia se queda sin palabras

Omar Sánchez emite un comunicado tras someterse a una inesperada intervención. Aunque por el momento los motivos por los cuales el exmarido de Anabel Pantoja ha tenido que ser intervenido no han trascendido, el exconcursante de 'Supervivientes' se encuentra bien.

Así lo ha asegurado él mismo a través de sus redes sociales, en donde a través de un escrito, explica que "todo ha salido perfecto", pero que durante los próximos días estará más ausente y desaparecido porque necesita recuperarse. "Voy a estar unos días un poco out para descansar y recuperarme bien", explica sin dar mucho más detalle.

Omar, que ha mantenido en secreto sus planes, ha agradecido los servicios ofrecidos a una conocida clínica especializada en medicina estética, por lo que se deduce que su intervención podría estar más relacionada con lo estético que con un problema de salud. "Quiero agradecer de corazón a la clínica y a todo su equipo por el trato y el cariño con el que me han acompañado en este proceso", ha dicho 'El negro', quien apenas unas horas antes de su intervención sorprendía afeitándose y mostrándose al mundo sin barba por primera vez.

El windsurfista no se ha olvidado de dar su lugar a su "compañera de vida", su nueva novia, que le ha acompañado y no se ha separado de él en todo el día.

Pese a su secretismo, el exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' ha prometido a sus seguidores actualizar su situación y dar más detalles a su debido tiempo. Ahora necesita descansar, pero "en cuanto pueda", el canario asegura que contará con todo detalle "qué me he hecho y por qué tomé esta decisión".

"Se viene cambio", ha dicho sin más explicación en otro story en el que se puede ver la recepción de la popular clínica en la que se ha operado. Una historia que, obligado por la nueva normativa de influencers y creadores de contenido sobre la identificación de los contenidos promocionales, ha acompañado con el hashtag #publicidad; gesto con el que revela que se ha beneficiado de su estatus bien a cambio de los servicios de la clínica o de un descuento sobre el precio total de la intervención.