Berto González 12 OCT 2025 - 10:00h.

El gran jardín exterior del chalet asturiano de Blanca Romero destaca por su integración con la naturaleza, su vegetación autóctona, su piscina y su solárium pensado para el descanso y la desconexión

Así es la casa de estilo boho de Asturias de Blanca Romero

Compartir







Ubicada en plena naturaleza asturiana, la casa de Blanca Romero se ha convertido en su refugio de paz y desconexión. Rodeada por un entorno rural privilegiado, la concursante de 'Bailando con las estrellas' disfruta de una vivienda con un gran jardín exterior que refleja su amor por la tierra que la vio crecer. Este espacio al aire libre, concebido para el relax y la conexión con la naturaleza, destaca por su frondosa vegetación autóctona, una piscina perfectamente integrada en el paisaje y un solárium donde el tiempo parece detenerse.

Así es el gran jardín exterior de Blanca Romero en Asturias

El jardín de Blanca Romero no es un jardín cualquiera. Se trata de un terreno amplio y abierto que rodea por completo el chalet, ofreciendo una panorámica de ensueño que mezcla verdes intensos, cielo azul y la silueta de las montañas asturianas. La vegetación es protagonista: árboles autóctonos, arbustos frondosos y plantas silvestres forman parte del diseño del paisaje, que mantiene un equilibrio perfecto entre el diseño y los elementos naturales. No hay decoración en exceso, sino tener un respeto profundo por el entorno que permite que la casa se funda con el paisaje.

Una de las zonas más destacadas del jardín es la piscina exterior, que se presenta como un auténtico oasis en medio del campo. De líneas limpias y materiales nobles integrados con el entorno, la piscina permite disfrutar del buen tiempo asturiano sin alterar el estilo rústico de la vivienda. Su ubicación en un lateral de la casa, rodeada de césped y próxima a una zona de solárium, permite a Blanca Romero y a sus invitados aprovechar al máximo los días soleados. El contraste entre el azul del agua y el verde de la vegetación refuerza esa sensación de paraíso natural que se respira en todo el jardín exterior.

Canal de Whatsapp de Telecinco

El solárium, por su parte, ha sido diseñado como una prolongación de esa filosofía de vida tranquila y en paz que la presentadora ha adoptado en los últimos años. Compuesto por tumbonas, textiles naturales y materiales que no rompen el estilo natural del entorno, se convierte en el rincón perfecto para leer, descansar o simplemente dejarse llevar por el murmullo del viento entre los árboles. La actriz ha cuidado cada detalle para que esta zona resulte acogedora sin perder la esencia de sencillez que caracteriza a toda la propiedad.

Además de estos elementos, el jardín incluye zonas de paso delimitadas por caminos de piedra, pequeños rincones donde sentarse a contemplar el atardecer y áreas de sombra proporcionadas por los propios árboles. Blanca Romero ha demostrado tener un gusto exquisito también en el diseño exterior de su casa, priorizando siempre el respeto por el entorno y el bienestar personal por encima de las modas, los caprichos y los lujos. El resultado es un espacio vivo, sano, donde cada planta, cada piedra y cada rayo de sol parecen estar colocados con un propósito: el de disfrutar de la vida sin prisas y en contacto con el medio ambiente.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

En cuanto a la vivienda, Blanca Romero ha contado detalles sobre ella en el programa 'Mis raíces' donde se ha abierto en canal recordando su pasado. "Ahora es muy difícil despertar en esta casa y no ser feliz. Fuimos muy poco a poco. Al principio, la casa no tenía ventanas pero ahora estoy a gustísimo aquí. Tengo mi cueva donde esconderme y ser feliz. Aquí estoy en paz, necesito el verde, el campo, soñar y estar a mi ritmo", cuenta la actriz sobre su casa, la cual fue construida por su padre y heredada tras su fallecimiento.