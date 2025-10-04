Iago García se alzó con el premio de la edición italiana de 'Bailando con las estrellas' en 2016

La trayectoria profesional de Julia Gómez Cora, de 'Bailando con las estrellas'

Compartir







Esta nueva temporada ‘Bailando con las estrellas’ cuenta con la participación de cantantes, vedettes, presentadores, influencers… concursantes con perfiles muy variados que lo están dando todo, no solo sobre el escenario, también en los directos. Entre ellos, toda una celebridad en Italia, Iago García, el actor español que se convirtió en el ganador de la undécima edición de ‘Ballando con le stelle’ en 2016.

PUEDE INTERESARTE Así es el pueblo de Ávila en el que nació Sara Escudero: lleno de historia y rodeado de naturaleza

El gallego ha desarrollado gran parte de su carrera fuera de España, también ha triunfado en nuestro país en series españolas, de las que le viene fama de conquistador y supusieron tu salto a la fama en Italia donde ha pasado parte de su vida, donde aprendió a bailar, formó parte activa de programas de televisión y conquistó a dos de las grandes mujeres de su vida.

El artista no pudo resistirse a entrar en ‘Grande Fratello’, donde volvió a encontrar el amor, aunque ahora todo apunta a que no tiene el corazón ocupado. Amante de la naturaleza, del mar y de los caballos, tiene claro que lo suyo es la interpretación.

Gallego de pura cepa

El actor nació en Ferrol. Creció en el corazón de Galicia en un ambiente tradicional y familiar, que le animo a cumplir sus sueños desde pequeño. En varias entrevistas se ha hecho El mar, los paisajes y la cultura local fueron el primer escenario de un joven que soñaba con algo grande. Ese espíritu precoz ha sido clave en su carrera profesional.

Canal de Whatsapp de Telecinco

El salto a Londres a los 18 años

Con la mayoría de edad recién cumplida, el actor tomó una de las decisiones importantes de su vida: mudarse a Londres, ciudad que se convirtió en su primera escuela de vida adulta. Allí compagino sus estudios de interpretación con trabajos como camarero, comercial o figurante en un parque de atracciones.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Actor internacional

Tras varios años en Londres, volvió a España, concienciado en triunfar como actor en su país natal. La televisión fue su primer escaparate, y no tardó en aparecer en series juveniles y producciones dramáticas. Sus primeros papeles fueron secundarios, pero pronto empezó a destacar por su presencia escénica y su capacidad para transmitir emociones traspasó la pantalla.

'Siete vidas' o 'Aída' han sido solo algunas de las ficciones españolas en las que ha participado. Series que tuvieron una gran acogida en Italia y donde decidió establecerse, convirtiéndose en un rostro habitual de la televisión italiana. Participó en iniciativas solidarias, eventos como un rali de pilotos VIP, formó parte del elenco de la ficción italiana ‘Non dirlo al mio capo’.

Triunfo italiano

El artista continúo creciendo como actor en Roma, una ciudad que le recibió con los brazos abiertos, y donde pronto se convirtió en uno más en la televisión nacional. Programas de televisión, teatro, galas… el país le brindo grandes oportunidades profesionales que el gallego supo aprovechar a la perfección.

Triunfo en ‘Ballando con le stelle’ en 2016

Si hubo un programa que marcó un antes y un después en su carrera en Italia, ese fue ‘Ballando con le stelle’ en 2016. “Antes de llegar al programa no tenía ni idea de bailar», aseguraba en ‘La Voz de Galicia’ tras ganar el programa. “no era de los que me lanzaba a la pista”. Semana tras semana, sorprendió al jurado y al público con coreografías llenas de fuerza, técnica y emoción que le convirtieron en ganador del programa. Un triunfo que le hizo consagrarse en Italia.

Su paso por 'Grande Fratello'

Uno de los momentos más mediáticos de su carrera en Italia fue su participación en el reality show 'Grande Fratello', la versión italiana de 'Gran Hermano' en 2024. Su carisma, autenticidad y capacidad para conectar con el público lo convirtieron en uno de los concursantes favoritos. A lo largo del programa mostró no solo su faceta artística, sino también la humana: un joven trabajador, sensible y con un fuerte sentido del humor.

Dos grandes amores

La vida sentimental de Iago García siempre ha estado en el foco de la prensa. Se le han atribuido varias relaciones, pero destaca su relación con la modelo y actriz Eleonora Puglia, diecisiete años más joven que él. Según la prensa italiana, juntos estuvieron durante casi siete años, y en 2022 pusieron fin a su relación.

En 2024 en la casa de ‘Gran Hermano’, conoció a Amanda Lecciso, emprendedora de treinta y seis años, con quien empezó una relación sentimental al salir de la casa. El pasado mes de agosto ella, confirmaba que lo suyo había terminado debido a la distancia y a los compromisos laborales.

De vuelta a España

Recientemente ha aterrizado en España para continuar con su carrera artística. “Empieza una nueva aventura” así anunciaba su participación en 'Bailando con las estrellas' en sus redes sociales.