Carlos Otero 27 SEP 2025 - 12:00h.

Anabel y su compañero finalizaron una actuación regalándose un pico que se hizo viral

Anabel Pantoja rompe su silencio sobre los rumores de crisis con David Rodríguez: sus explicaciones

Compartir







El aterrizaje de Anabel Pantoja en ‘Bailando con las Estrellas’ ha creado un tsunami en redes sociales. Cada sábado los comentarios sobre las apariciones de la sobrina de la reina de la copla se multiplican y son muchos los que tienen como protagonista a Álvaro Cuenca, su bailarín acompañante. Un profesional con el que la exconcursante de 'Supervivientes' tiene mucha sintonía y con el que ha llegado a darse un beso en directo.

Un profesional de trayectoria

Natural del municipio valenciano de Mislata, el compañero de baile de Anabel tiene 35 años, cuatro menos que ella. Comenzó su formación artística con tan solo diez años y a los 16 ya fue finalista en el Campeonato de España de Baile Deportivo. Muy versátil ha estudiado teatro musical, jazz y claqué pero no ha olvidado la formación reglada: está licenciado en Pedagogía.

Su carrera como bailarín está plagada de éxitos y antes de formar parte del elenco de ‘Bailando con las Estrellas’ estuvo en algunos musicales de primer nivel de la cartelera como ‘Anastasia’ o ‘Chicago’. El año pasado ya formó parte del espacio de los sábados de Telecinco y entonces fue el compañero de baile de La Mala Rodríguez.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Bastante reservado en lo que afecta a su vida personal, mantiene su esfera privada lejos de las redes sociales: ninguna referencia a sus parejas. Salvo algunos homenajes al amor de su vida, su madre, la gran parte de su feed en social gira en torno al mundo del baile y el entretenimiento.

Conexión Pantoja

Anabel y Álvaro han conectado desde el primer momento. En la segunda gala del programa el beso espontáneo que se dieron en directo dio buena prueba de ello. "Quería que fuera una representación de lo que siento por él, como agradecimiento por su paciencia y apoyo", declaró la sobrina de la tonadillera tras la actuación. Álvaro, más reservado, se limitó a sonreír y abrazar a Anabel sin entrar en detalles.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

En sus redes sociales, Anabel ha compartido stories y posts con detalles de sus ensayos y rutinas. "Álvaro es un crack, me hace sentir segura", ha dicho Anabel que siempre que atiende a los medios elogia su "entrega total" a su proyecto común.

Las raíces y la tradición, un nexo común

La dupla compuesta por Anabel Pantoja y Álvaro Cuenca comparte un profundo amor por sus raíces. De ella ya sabíamos que disfruta de citas tan importantes como la Semana Santa de Sevilla o la peregrinación para rendir tributo a la Virgen del Rocío. Gracias a las redes de Álvaro sabemos que él siente el mismo amor por las tradiciones de su tierra: es un gran amante de la indumentaria tradicional y vive Las Fallas con gran pasión y entrega.

El gusto por la playa y el verano es otra de las aficiones comunes entre Anabel y Álvaro que tiene en sus redes sociales espectaculares fotografías tomados en los magníficos arenales de su tierra. “Yo y el mar, cuánto le debo”, escribía en una publicación reciente de su cuenta de Instagram, en la que atesora cerca de 12.000 seguidores.