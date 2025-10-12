La última vez que los cuatro miembros de la familia real acudieron juntos a este acto fue en 2020, debido a los estudios de la princesa y la infanta

Al minuto | El desfile del 12 de octubre en Madrid, en directo

Este domingo 12 de octubre, Día de la Hispanidad, marca un momento especial en la agenda de la Casa Real: el esperado reencuentro público de los reyes Felipe y Letizia con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, algo que no sucedía con todos juntos en este acto desde hace cinco años.

En los últimos años, la participación de las hijas de los soberanos en el desfile o en la recepción posterior se ha visto condicionada por sus estudios y compromisos. Leonor en plena formación militar y Sofía estudiando fuera del país. Todo ello impidió que los cuatro miembros de la familia real coincidieran en su totalidad en el programa del 12 de octubre.

La última vez que los cuatro asistieron juntos fue en el Día de la Hispanidad de 2020. Desde entonces, unas veces faltó Leonor por encontrarse en el extranjero o en periodo lectivo, y otras veces fue Sofía la ausente.

Desde el pasado mes de septiembre, en los Premios Princesa de Asturias, los monarcas y sus hijas no han vuelto a aparecer en un encuentro público. Por ello, este reencuentro no solo tiene un valor simbólico: refleja una vuelta a la normalidad en la agenda institucional de la Corona y el deseo de que la segunda generación conviva ya formalmente en actos de Estado.

Los actos de Casa Real este 12 de octubre

A las 11:00 de la mañana, los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa y la Infanta, han llegado al Paseo de la Castellana para presidir el acto central del Día de la Hispanidad, en el que participan casi 4.000 miembros de las Fuerzas Armadas.

Desde el palco de honor, la casa real presencia los honores militares, la revista al Batallón de Honores, el izado de bandera, el homenaje a los que dieron la vida por España y el desfile tanto aéreo como terrestre. Cabe recordar que el año pasado estuvo marcado por las intensas lluvias que empañaron el desfile.

Una vez más, Leonor viste su uniforme militar, esta vez como alumna de cuarto curso e inmersa en la Academia de San Javier, manteniendo una tradición de su implicación institucional.

Tras el desfile, en el Palacio Real tendrá lugar la recepción institucional y el besamanos, momentos en los que se reúnen con invitados de la sociedad civil, autoridades, cuerpos militares y representantes institucionales.

La gran novedad de 2025 es que Sofía participa por primera vez en esta recepción oficial del Día de la Hispanidad tras haber alcanzado la mayoría de edad el pasado 29 de abril. Hasta ahora, no había asistido a este acto, ni debía enfrentarse al largo recorrido del besamanos protocolario.

El hecho de que el acto coincida en domingo facilita la asistencia de Sofía -cuyo estudio en Lisboa podría dificultar su presencia en días lectivos- y permite que los cuatro coincidan sin que haya agendas incompatibles.