Al cumplir la mayoría de edad, la infanta Sofía se estrena en la recepción real en el Día de la Hispanidad

Desfile del 12 de octubre en Madrid, en directo

MadridLos reyes Felipe y Letizia, la princesa de Asturias, Leonor, y la infanta Sofía han presidido el desfile de la Fiesta Nacional en la madrileña plaza de Neptuno. Poco antes de las 11:00 horas de la mañana, los reyes han llegado en un Rolls-Royce del Ejército Tierra custodiado por la Escolta Real, y tras ellos, en otro vehículo, su hijas, Leonor y Sofía.

Nada más bajarse de los vehículos en la plaza de Cánovas del Castillo, la familia real ha recibido honores militares y una gran ovación por parte de los ciudadanos que se han desplazado para presenciar el desfile militar.

La infanta Sofía se estrena en la recepción real en el Día de la Hispanidad

La infanta Sofía, que estudia Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College, en Lisboa (Portugal), ha escogido para su participación en la Fiesta Nacional, uno de los acto institucionales más importante del año, un vestido negro con lunares blancos y capa negra, combinados con zapato plano destalonado.

Tras un paréntesis de cuatro años, los reyes Felipe y Letizia y sus hijas han coincidido en el Día de la Fiesta Nacional. En 2021 y 2022 la princesa Leonor se convertía en la gran ausente al encontrarse en Gales estudiando su Bachillerato Internacional, mismo motivo por el que la infanta Sofía se ausentó en 2023 y 2024.

Este año, su presencia en el Día de la Hispanidad se ha vuelto clave y es que por primera vez en su vida asistirá y estará presente en la recepción que llevará a cabo la familia real en el Palacio Real de Madrid.

La recepción que presiden este año los reyes en el Palacio Real será clave ya que, por primera vez, se podrá ver a los cuatro miembros de la familia juntos en este acto real. La gran novedad este año será la presencia por primera vez de la hija menor de los reyes, tras haber alcanzado la mayoría de edad el pasado 29 de abril.

Una recepción a la que asisten los máximos representantes de los poderes del Estado, los miembros del Gobierno, presidentes de las Comunidades Autónomas y de los parlamentos autonómicos, y de los partidos políticos con representación parlamentaria.

También asisten representantes de organizaciones empresariales y agentes sociales, del Ejército y las reales academias o de las confesiones religiosas, así como a representantes de la sociedad civil.

La felicitación de la Casa Real por el Día de la Hispanidad

La Casa Real ha trasladado este domingo sus felicitaciones por la celebración de la Fiesta Nacional del 12 de Octubre. En la cuenta oficial de la Casa Real en la red social X ha publicado el mensaje "¡Feliz día de la Fiesta Nacional!", junto a un vídeo de la bandera española ondeando.

Los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, presiden este domingo el acto central de los actos para conmemorar el Día de la Hispanidad, el tradicional desfile militar que acoge Madrid. Este año, han participado casi 4.000 miembros de las Fuerzas Armadas.

El gesto de la Casa Real con las localidades afectadas por la DANA

Uno de los datos más significativos de este Día de la Hispanidad ha sido la invitación personal que han hecho los reyes de España a los alcaldes de las localidades afectadas por la DANA de Valencia que dejó más de 200 muertos.

Alrededor de medio centenar de alcaldes de los municipios de las zonas afectadas por la DANA asistirán invitados por los reyes a la tradicional recepción conmemorativa del Día de la Fiesta Nacional. Según han confirmado fuentes de la Casa Real, se ha invitado a esta recepción a los regidores de los municipios incluidos en las zonas afectados por la DANA del 29 de octubre del pasado año en la que se perdieron 229 vidas, la mayoría de ellas en Valencia.

La invitación llega después del seguimiento que han llevado a cabo los reyes con numerosas visitas a las localidades afectadas.