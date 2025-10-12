Más allá de los detalles protocolarios, se han desarrollado instantes que han marcado parte de los actos centrales

Al minuto | Desfile del 12 de octubre en Madrid, en directo

El Día de la Hispanidad ha dejado este domingo, en lo que llevamos de jornada, una colección de anécdotas que se han llevado parte de las miradas del desfile militar que precede a la recepción en el Palacio Real.

Más allá de la precisión protocolaria -honores a la bandera, revista al Batallón de Honores y el paso de las unidades aéreas y terrestres- el público y los fotógrafos han ido recogiendo instantes que han marcado los actos centrales.

El rey Felipe y su gorro

Uno de los momentos más llamativos ha sido el que ha protagonizado el rey Felipe VI con su gorro militar. Durante la parte aérea del desfile, el monarca ha parecido tener problemas de visibilidad para ver con claridad los aviones sobrevolando la tribuna real por la caída del ala del gorro.

Ante la problemática, el monarca -al igual que su hija, la princesa Leonor, que también lleva gorro- simplemente ha mirado inclinando la cabeza y buscando el mejor ángulo para seguir el paso de la Patrulla Acrobática.

El gesto, repetido en varias fotografías, no ha alterado el desarrollo del acto ni ha provocado que el soberano se deshiciese del complemento del uniforme, respetando así el protocolo.

Complicidad entre padre e hija

Cerca de él, la princesa Leonor ha vuelto a acaparar miradas por su uniforme militar, esta vez luciendo el de alumna de cuarto curso. Pero también por la cercana relación con el rey.

Desde el palco real, padre e hija han compartido momentos de complicidad conversando, intercambiando confidencias y riéndose en varias ocasiones.

Se trata de conversaciones privadas en un entorno protocolario y que previsiblemente han girado en torno a los detalles del desfile, pero las imágenes han trasladado un ambiente distendido entre Felipe y Leonor, que siempre suelen mostrar el especial vínculo que mantienen.

María Guardiola y el rey

El episodio más delicado de la mañana ha tenido lugar durante el saludo a autoridades.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, quien el año pasado sufrió una sepsis después de una operación quirúrgica y quien figuraba entre las autoridades regionales presentes.

Durante el saludo a las autoridades, el rey se ha detenido unos instantes junto a ella, protagonizando un gesto de apoyo.

La reina Letizia y la infanta Sofía

Otra imagen que ha dejado el desfile en directo ha sido la disposición de la tribuna en un momento concreto del desfile. Mientras el rey y la princesa permanecían de pie, observando el paso de tropas y el sobrevuelo, la reina Letizia y la infanta Sofía han decidido sentarse unos instantes.

La escena ha durado apenas unos minutos, pero no ha pasado desapercibida, pudiendo ser una pausa natural en un acto largo y de comodidad ante la espera que supone un desfile con muchas unidades.

Queda todavía la recepción en el Palacio Real, donde la jornada se cierra con el besamanos y los saludos a autoridades y representantes civiles. Muchas de las anécdotas matinales ya forman parte del relato de este 12 de octubre.