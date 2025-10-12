Óscar Higares, exconcursante 'Supervivientes', es ahora actor y ha participado en series como 'Entrevías'

Fue en el año 2000 cuando se daba vida al formato de ‘Supervivientes’ en Telecinco y en 2006 fue la primera edición en el que eran los famosos los que se ponían al límite. Óscar Higares participó en una peculiar edición, la de 2010, en la que había famosos y también anónimos. Aunque el extorero lo dio todo, fue respetuoso y generoso con sus compañeros no pudo llegar hasta el final. Desde entonces su vida ha dado un giro de 180º.

El modelo empezó siendo famoss como torero, algo que compaginó con sus inicios como actor, concursante en programas de televisión y como modelo. Finalmente y tras uno de los papeles que le llevó al estrellato como actor se cortó la coleta en 2011. Desde entonces centró su carrera en la interpretación y no ha dejado de actuar en series de ficción españolas. Además, también ha participado en varios concursos de televisión, mostrando su cara más personal.

El actor ha tenido también tiempo para formar una familia, su mujer y sus tres hijas, son el centro de su vida. Es un hombre muy disciplinado que da el 100% de sí mismo en todo. Recientemente ha tenido que pasar por el quirófano por una artrosis lumbar de la que ya se está recuperando en el gimnasio.

De torero a concursante de televisión y actor

Óscar Higares creció en el seno de una familia humilde a pie de campo. Nunca soñó con ponerse ante las cámaras, fue algo en lo que acabó casi por casualidad. Tras los pasos de su padre, el torero Aurelio García Higares, triunfó en los ruedos fuera y dentro de España. Tomó la alternativa en Las Ventas en 1992. “Aquel niño sigue cumpliendo sueños...Un día como hoy del año 1992 tomé la alternativa en la plaza de toros de las Ventas, Hace más de una década que me retiré y sigo cumpliendo sueños”, aseguraba el pasado 12 de octubre.

Su carrera como actor empezó en 2008 en Canal Sur tras participar en el programa ‘El Club de Flo’, presentado por Florentino Fernández. “Era un programa de monólogos en el que participábamos perfiles que no teníamos nada que ver con la interpretación. Hacíamos guiones de 'El Club de la Comedia'. Gané aquel concurso y, a raíz de ahí, surgió mi primera oportunidad como actor” asegura el actor en una reciente entrevista en ‘Vanitatis’.

Desde entonces ha dado siempre vida a villanos en series como ‘Gigante’, ‘Servir y Proteger’ y ‘Entrevías’. En 2011, tras su participación en ‘Supervivientes’ y durante la grabación de la serie ‘Gigantes’ tomó la decisión de dejar el toreo de lado. “Fue durante las grabaciones de 'Gigantes' cuando decidí retirarme por completo. Si me hacía daño o me lesionaba, me arriesgaba a no poder ir a grabar. Hubo una época en la que estuve toreando en festivales y lo disfrutaba mucho; en los pueblos me adoraban. Siempre tuve claro que no quería hacer una gran despedida ni hacer mucho ruido”.

De su familia ha heredado el gusto por el trabajo bien hecho y entregarse en cuerpo y alma a todo lo que hace. “En el toreo, entregaba mi vida a mi profesión. Ahora como actor, lo que hago es entregar mi alma” asegura el actor en la mencionada revista.

Los concursos televisivos le gustan por poder mostrarse tal y como es. Recientemente ha participado en ‘Maestros de la Costura’, pero también ha pasado por ‘Mira quién baila’ y ‘Masterchef’, “si te fijas, en todos los talent shows en los que he participado hay un aprendizaje: ya sea interpretar, cocinar, coser o bailar… Eso es lo que me atrae de los programas de televisión, aquellos en los que puedo retarme a mí mismo y evolucionar en lo que hago”, asegura el extorero.

Marido, padre y disciplinado

El actor tiene muy claro que su familia, su mujer y sus tres hijas, son el eje central de su vida. Junto a su mujer, Sandra Álvarez, lleva más de 34 años, una mujer discreta de la que se siente muy orgulloso. Con ella se convirtió en padre hace más de 19 años. India, Martina y Chloe son las tres hijas de la pareja, con ellas ha compartido más de una sesión de fotos y photocall.

El modelo es un hombre muy disciplinado algo que ha aprendido desde niño. A finales de marzo entraba a quirófano para solucionar una artrosis lumbar y ya está recuperándose en el gimnasio. “Que nadie te diga lo que puedes o no hacer...Hazlo, pero ve siempre con todo…Día 10 después de la operación, artrodesis lumbar L4 L5 L5 S1”, asegura el actor en uno de sus últimos vídeos en redes sociales.

El deporte es fundamental en la carrera del actor, su propia medicina.