Lorena Romera 13 OCT 2025 - 17:45h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' pasa por quirófano con carácter de urgencia

Andrea Arpal revela la identidad de su novio tras los rumores de relación con un futbolista

Compartir







Andrea Arpal ha ingresado en el hospital. La que fuera participante de la última edición de 'La isla de las tentaciones' ha tenido que ser intervenida de urgencia. La noticia pillaba completamente desprevenidos a sus seguidores, que hacían saltar las alarmas y se quedaban muy preocupados al verla en la camilla.

A través de Instagram, la catalana, de Barcelona, ha dado la última hora sobre su estado de salud. La primera imagen que compartía en redes era la de la vía intravenosa mediante la que le estarían suministrando el suero y/o los medicamentos necesarios para esta intervención de urgencia por la que ha tenido que quedarse ingresada en el hospital.

PUEDE INTERESARTE Joel Benedicto revela el motivo de su ruptura y Andrea Arpal estalla en un comunicado

Aunque la novia de Joel Benedicto -con quien ha vuelto a reconciliarse tras varias idas y venidas- ha intentado quitarle hierro al asunto, sus seguidores se han quedado consternados al saber de esta situación y han esperado a conocer más detalles sobre su salud. "Mi lunes luce tal que así", se ha lamentado la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' con esta imagen de hospital.

PUEDE INTERESARTE Maica Benedicto se pronuncia sobre la ruptura de Andrea Arpal y Joel Benedicto

"Me tienen que hacer una intervención de urgencia", anunciaba, sin dar más explicaciones. Y es que, hasta el momento, el diagnóstico médico de Andrea Arpal continúa siendo reservado. "Pero todo bien, amores", ha señalado, intentando tranquilizar a su comunidad.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Tras la intervención, la creadora de contenido ha compartido un selfie con el gesto de la victoria, todavía ataviada con la bata de hospital y descansando sobre la cama de la habitación en la que permanece ingresada. Una imagen con la que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha querido confirmar que se encuentra perfectamente. "Ha ido todo superbien", ha celebrado, sin dar más detalles de la intervención.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Ahora, toca esperar para ver si Andrea Arpal, pareja de Joel Benedicto, decide compartir públicamente el motivo de su ingreso en el hospital y su paso por quirófano con carácter de urgencia. Hasta el momento, la de Barcelona lo único que ha hecho ha sido actualizar a sus seguidores y tranquilizarles con este mensaje con el que asegura que la intervención ha salido según lo esperado.