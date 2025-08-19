Equipo mtmad 19 AGO 2025 - 17:04h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' rompe su silencio ante la reciente separación de Andrea Arpal y Joel Benedicto

Maica Benedicto aterriza en un nuevo capítulo de ‘Obvio microbio’ en el que se pronuncia sobre la ruptura de Andrea Arpal y Joel Benedicto. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ llega para desvelar los mensajes que ha intercambiado con Albert Barranco tras su polémica, dejando a sus seguidores boquiabiertos. Tras actualizar sobre su última y controvertida relación, la influencer se adentra a opinar sobre la reciente ruptura de su excompañera de reality.

La creadora de contenido se sienta frente a la cámara para adentrarse en temas de desamor. Después de que se haya confirmado el fin de la relación entre Andrea y Joel , La murciana llega para compartir lo que piensa sobre la situación. “Ella estaba super pillada”, confiesa sobre su amiga. Maica ha compartido reality junto a la de Barcelona y mantiene muy buena relación con ella, por lo que conoce de primera mano cómo eran los sentimientos de la influencer. “En la casa se le veía”, añade.

La modelo opina sobre los motivos de la la ruptura de la pareja de ‘La isla de las tentaciones’. Los catalanes vuelven a dar por terminada su relación tras su anterior reconciliación, esta vez de forma definitiva. La que fuera ganadora de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ habla sin filtros sobre la ruptura desde su postura cercana a Andrea Arpal. “No todo es el amor”, declara tajante. ¡No te pierdas sus declaraciones, en Mediaset Infinity!

Maica Benedicto habla sobre el futuro que imagina para Joel Benedicto y Andrea Arpal

La que fuera concursante de ‘GH DÚO’ ha querido aprovechar el tema de conversación para proyectar cómo imagina la relación de los catalanes de ahora en adelante. La ruptura es demasiado reciente, pero Maica ve la luz en su camino. “Si lo han intentado tantas veces, deberían quedar bien”, declara muy segura de sus palabras. La creadora de contenido se sincera sobre cómo encuentra a su amiga tras la ruptura y comparte cómo cree que avanzará la situación entre los exnovios. ¡Descúbrelo!

Maica Benedicto vuelve a un nuevo capítulo de ‘Obvio microbio’ sorprendiendo a sus seguidores con los mensajes que ha intercambiado con Albert Barranco después de su controvertida relación. Tras su operación de aumento de pecho, la influencer aprovecha para opinar sobre la misma intervención a la que se han sometido dos de sus excompañeras de realities. Además de pronunciarse sobre la ruptura de Andrea Arpal y Joel Benedicto, Maica también habla sobre la relación de Sthefany y Tadeo tras las infidelidades. ¡Entérate de todo, en Mediaset Infinity!