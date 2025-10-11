Andy y Lucas se han despedido en el Palacio de Vistalegre de Madrid de sus fans y de los medios de comunicación tras 20 años juntos

El concierto más duro de Andy y Lucas: marcado por varias polémicas, un tenso 'adiós' y un futuro incierto

MadridDespués de más de 20 años juntos, Andy y Lucas se despiden de su público este viernes, 10 de octubre, en el Palacio Vistalegre de Madrid envueltos en polémica. Con este show, el grupo ha dado por finalizada la gira 'Nuestros últimos acordes', con la que llevan recorriendo multitud de ciudades españolas.

Allí estaban convocados todos los medios de comunicación y, ante la expectación que hay debido a sus continuas idas y venidas, los artistas aparecían ante las cámaras, pero preferían no dar entrevistas.

La presentación ante las cámaras antes de su último concierto como Andy y Lucas

La mala sintonía entre ellos ha sido patente puesto que solo ha hablado Lucas ante las cámaras, asegurando que no era el día de hacer declaraciones puesto que se trataba de su último concierto juntos.

"Es un día muy especial para nosotros, estamos los dos súper nostálgicos y queremos daros las gracias por el escaparate que nos habéis brindado durante tantos años", ha explicado el artista. "Hemos intentado ser un grupo ejemplo y entended que no es día para hablar", ha sentenciado.

El último concierto de Andy y Lucas

Tras su presentación ante las cámaras, el dúo gaditano daba su último concierto. Un show que se ha llevado a cabo en mitad de la polémica por su 'nula relación'.

A pesar de los rumores y de las especulaciones sobre las tensiones entre el dúo, Lucas quiso dirigirse a su compañero Andy en uno de los momentos del concierto. En su intervención, Lucas quiso agradecerle a Andy todos los años que ha estado a su lado: "Mi compañero, mi hermano de vida... gracias por cada canción, por cada risa y también por cada momento difícil porque lo hemos tenido".

El cantante recordó ante su público que "hemos crecido juntos, hemos compartido sueños y nos hemos hecho realidad. No hay palabras suficientes para decirte cuánto valoro todo lo que vivimos" y aseguró que "hoy cerramos un ciclo o nunca se sabe, pero lo hacemos con el corazón lleno".

Para sorpresa de todos, los artistas se fundieron en un sentido abrazo y Lucas rompía a llorar y comenzaba a recordar a sus familias: "Gracias a nuestra familia. A nuestra familia, gracias por creer en nosotros incluso cuando nosotros mismos dudamos. Gracias por la paciencia, por esperarnos cuando no estamos, por sostenernos cuando la carga se hacía más pesada y por celebrar cada paso con nosotros".

También se acordó de su padre, a quien denominó su "ídolo" y quien le sigue acompañando: "Su inspiración ha sido una guía constante en este camino". Además, en su intervención también quiso tener unas emotivas palabras hacia su hermano "que partió hace unos meses. Su ausencia duele, duele muchísimo, pero están en cada nota, en cada aplauso, en cada instante de esta noche. Ellos están aquí con nosotros en espíritu y en alma".

Con estas palabras los artistas se despidieron de su público para siempre como grupo, dejando un buen sabor de boca entre todos los asistentes del espectáculo, que disfrutaron al máximo de sus canciones que ya forman parte de la historia de la música.

Su mala relación y sus carreras en solitario

La relación entre Andy y Lucas ha sido noticia en los últimos meses. Los cantantes han protagonizado diferentes titulares en los que los medios de comunicación aseguraban que su trato era nulo y que tan solo se limitaban a compartir escenario.

Además, ha sido el propio Lucas el que ha ofrecido diferentes declaraciones en las que no dejaba en muy buen lugar a su compañero de dúo. En concreto, Lucas dio unas declaraciones en el estreno de la nueva temporada de 'Me quedo conmigo', programa exclusivo de Mediaset Infinity, en las que aseguraba que Andy "no tenía disciplina" y, por eso, era él mismo el que gestionaba el grupo.

"No tiene esa disciplina. No vale para hacer eso. Es como si yo intento ser cámara, pues no valgo. No quiero dejarlo por los suelos, pero es que no. Le dije a Andy que iba a ser yo el empresario porque era el más solvente. Puse el dinero y desde entonces lo llevo todo: pago a los músicos, al propio Andy, gestiono el merchandising, hablo con el representante", apuntaba Lucas en su entrevista exclusiva en el programa de Mediaset Infinity 'Me quedo conmigo'.

Por eso, no ha sido de extrañar que tras su último concierto Andy haya anunciado que se comenzaba su carrera como cantante en solitario. No pasaban ni 24 horas desde que Andy y Lucas se subieran al escenario del Palacio de Vistalegre de Madrid para despedirse de su público cuando la agencia que ahora lleva a Andy ha emitido un comunicado anunciando la nueva carrera de este en solitario con el siguiente titular: "Andy, integrante del icónico dúo 'Andy y Lucas', abandona la formación para emprender carrera en solitario".

Además, ha anunciado que "el single de presentación de su primer álbum como solista verá la luz antes de Navidad, dando el pistoletazo de salida a uno de los proyectos más esperados y prometedores de 2026".