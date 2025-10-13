Miguel Salazar Madrid, 13 OCT 2025 - 17:18h.

A José le dejaron la boca "destrozada" y comiendo a base de "triturados" durante "dos años"

Francisco, José o María Angustias son algunos de los rostros visibles que han querido ponerle voz a su trágico caso en 'El tiempo justo'. Forman parte de un grupo de cerca de 30 personas que denuncian haber sido estafados por un falso dentista. "Nos hemos quedado sin dientes y sin dinero", dicen.

A José le hicieron un aut�éntico "destrozo", según relata. El granadino invirtió "12.000 euros" en arreglarse su dentadura, pero se encontró con que la persiana de la clínica cerró el pasado mes de febrero sin previo aviso. Y estaba en pleno tratamiento, tras un gran desembolso. "La dentadura de abajo me la puso para poder comer en Navidad, para que me la pegara", relata. José llegó a estar comiendo incluso "a base de triturados" durante dos años.

Asi actuaba el falso dentista

En el caso de María Angustias, el presunto falso dentista le dejó su reparación bucal a medio hacer. "Me puso 8 implantes y no me los ha terminado, me faltan las coronas", asegura como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo d eesta noticia.

Ahora, esta mujer se ve obligada a seguir pagando su tratamiento pero en otro centro, lo que supone un gran pago. "Tengo que ir a otra clínica que me cuesta 8.000 euros", dice. Francisco, por otro lado, relata que el falso dentista le llevaba despistando desde hace meses. "Lleva ya tiempo dándome largas y ya se lo dije", cuenta.

Al parecer, este individuo lleva desde hace años con el mismo 'modus operandi'. "Se dedicaba a hacer estas maniobras en los locales", cuenta Pepa. En los datos de las facturas aparece que la empresa es una clínica de Huelva, pero cuando llaman a el número de teléfono les contestan que no tienen nada que ver. "Este señor es un encantador de serpientes. Vine para un presupuesto y salí con un contrato firmado", asegura la misma.