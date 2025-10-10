Antonio Lleida, coordinador de 'El tiempo justo', desvela los motivos por los que ambas amigas han roto su relación

Sonia Monroy desvela en 'Supervivientes All Stars' que ha roto su relación con Yola Berrocal: "Me ha traicionado, ya no es mi manager"

Compartir







Se avecina conflicto entre Yola Berrocal y Sonia Monroy. Antonio Lleida, coordinador de 'El tiempo justo', ha podido hablar con la primera después de que su ya examiga se pronunciase en 'Supervivientes All Stars 2025' sobre el conflicto.

Yola, "dolida" con su amiga Sonia Monroy

"Está muy dolida. Lo que dijo ayer Sonia la deja en muy mal lugar como representante y como amiga", asegura el periodista como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia. La actriz que se sentaba en el plató de Madrid tras su paso por Honduras, aseguraba que se encontraba "triste" y que si incidía en la cuestión "lloraba".

Por eso, evitó referirse mucho a ello, pero reconoce que no es 'moco de pavo' lo que le ha sucedido. Lleida explica cuál es el posible origen de la ruptura de amistad. "Todo esto empezó porque aquí se han metido dos partes más: la prima de Sonia y la sobrina, que eran defensoras de Sonia en el concurso", comienza relatando en 'El tiempo justo'.

Pese a las peticiones de Monroy, la dirección del 'reality' "decía que tenía que ir Yola Berrocal", porque las otras "no han ido a los platós". "Ahí es cuando se ha liado", confirma Lleida. Desde ese momento, Sonia Monory le habría echado en cara que ha sido expulsada por "culpa" de Yola Berrocal.

Miguel Frigenti ha opinado sin filtros sobre el conflicto entre las amigas. "Sonia me parece desagradecida, después de defender 5 horas de forma tesiosa", comparte. Belén Ro cree que Berrocal estuvo "desafortunada" con su rifirrafe con Elena, la madre de Adara -ambas protagonizaron un choque de alta intensidad en directo-. Marta López, por su parte, no dudaba en decir que apenas tienen veracidad. "¿Os lo creeis? Si se está riendo...", se cuestionaba.