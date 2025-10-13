El productor de la obra de Terelu Campos, sobre la escasa venta de entradas en su estreno en Madrid: "No estamos nada nerviosos"
Leticia Requejo, periodista de 'El tiempo justo, pregunta al productor de la obra de Campos sobre las escasas entradas vendidas
Terelu Campos está a punto de caramelo para arrancar su función 'Santa Lola' en el Teatro Calderón de Madrid. En la televisiva hay ganas, aunque es cierto que por el momento las entradas no se han vendido como se esperaba. "Estoy encantada de la vida", asegura.
Leticia Requejo, periodista de 'El tiempo justo', ha podido conversar con César Lucendo sobre la baja demanda de entradas en la función de estreno en la capital. El próximo 29 de octubre volveremos a ver sobre el escenario del icónico teatro a la 'celebrity' dando su mejor versión como actriz.
"Es un público que compra con poco tiempo de antelación"
"Estamos muy tranquilos porque sabemos que el público que nosotros estamos ahora mismo, es un público que compra con poco tiempo de antelación", aclara Lucendo como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia. "Acabamos de empezar la nueva campaña de comunicación, hemos hecho una pequeña rueda de prensa... realmente el día del estreno vendrá muchísima gente y eso nos dará pie a tener mucha más difusión del estreno", explica en el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat, donde hemos contado la indignación de una treintena de granadinos contra un falso dentista.
César Lucendo dice que, pese al poco éxito que está teniendo la venta, no se encuentran nada inquietos por el estreno en Madrid y aseguran que irá todo bien. "Esperamos a los últimos días, esperamos mucho a la venta en taquilla también. De verdad que no estamos nada nerviosos", señala. El productor de 'Santa Lola' aclara qué quieren conseguir con este reestreno a lo grande.
"Lo que queremos es hacer cuatro funciones en Madrid, acabamos ya con Santa Lola. Y lo que queremos, realmente, es darnos el gustazo de poder hacer esta obra en el Calderón. Evidentemente queremos también vender entradas, como es lógico ¿no?", concluye.