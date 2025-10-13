Ana Carrillo 13 OCT 2025 - 15:56h.

Terelu Campos ha mostrado su cariño por el novio de Alejandra Rubio en un mensaje a Carlo Costanzia padre

Alejandra Rubio, tras la entrevista de Carlo Costanzia: "Tiene el papel más difícil, no se le puede reprochar nada"

Carlo Costanzia se sentó en '¡De viernes!' para hablar acerca de la complicada relación que han mantenido sus padres desde que se separaran cuando él era muy pequeño, de su relación con su madre, Mar Flores, y del revuelo generado desde que ella lanzó sus memorias, 'Mar en calma', hace unas semanas. Su padre ya ha reaccionado a su entrevista a través de Instagram, donde ha recibido la respuesta de su consuegra, Terelu Campos.

En su entrevista, el novio de Alejandra Rubio reveló que le parecía que sus padres le habían puesto en una situación complicada y que no exculpaba a ninguno de los dos, pues muchos colaboradores habían entendido antes de que él se pronunciase tan abiertamente de que estaba del lado de su padre y que no apoyaba a su madre.

"Yo he sido un menor que se ha visto envuelto en cosas muy graves de adultos que no tendrían que haber sucedido, tanto mi padre como mi madre expusieron su vida en la televisión y los dos son culpables. Culpa tienen exactamente los dos de que eso haya sido la causa de mi infierno infantil que ahora estoy reviviendo después de muchos años de terapia", aseguró Carlo Costanzia en la entrevista, en la que también confirmó que a él no le gustaría que su hijo estuviera en el foco mediático, recibiendo el apoyo de Terelu Campos, su suegra, presente también en plató.

Carlo Costanzia padre ha reaccionado a esta entrevista de su hijo a través de Instagram, donde ha aplaudido su forma de lidiar con la situación: "No solo he visto a un hijo, sino sobre todo a un hombre, un hombre que no tiene miedo de admitir sus errores, que ha tenido la fuerza de superarlos y reconstruir su vida, de formar su propia familia y como cualquier hombre que se respete , la protege y provee por ella".

"Para muchas madres y mujeres , que sin duda y lamentablemente sufren injustamente, tampoco hay que olvidar a todos los hombres y padres que sufren en silencio y que, pase lo que pase, también deben seguir adelante. La vida es a menudo un camino de sufrimiento interrumpido por momentos de felicidad. Esta noche he tenido el mío al ver a un verdadero hombre, mi hijo, y no puedo estar más agradecido al cielo por haberme enviado", ha escrito Carlo Costanzia padre en un post que ha recibido la respuesta de la colaboradora de 'Supervivientes All Stars' en la zona de comentarios.

"¡Qué bonito Carlo lo que has escrito! ¡Yo lo quiero mucho porque creo que es un gran desconocido para el público y me siento muy orgullosa de que mis amigos lo quieran y protejan! ¡Siento que a alguien le pueda molestar que nos llévenos bien y que seamos familia!", han sido las palabras de la colaboradora de '¡De viernes!', volviendo a elogiar a su yerno en público y lanzándole un dardo a todos los compañeros de profesión que han cuestionado que se lleve tan bien con Carlo padre, con el que llegó a posar en su fiesta de cumpleaños, generando todo tipo de críticas porque se entendió que se posicionaba de su lado y no del de Mar Flores.

Carlo Costanzia padre le ha agradecido a Terelu estas palabras y también el trato que le da a su hijo: "¡Gracias a ti y todos vosotros como lo habéis bienvenido! Familia y amigos entrañables".