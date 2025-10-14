Celia Molina 14 OCT 2025 - 10:33h.

El actor mantuvo una profunda charla con el pianista James Rhodes, donde habló del duelo por la reciente muerte de su expareja

Álex García y la emotiva carta con la que recuerda a su exnovia, la actriz Verónica Echegui : "Mis ojos han llorado mucho"

El pianista James Rhodes ha publicado ya la larga conversación que mantuvo con Álex García, pocos días después de la muerte de su exnovia, Verónica Echegui, con la que estuvo saliendo durante 13 años. La actriz, de 42 años, falleció a finales del mes de agosto, tras haber luchado contra un cáncer que había sobrellevado en secreto. Desde el mismo momento en el que se conoció la noticia de su deceso, una "ola de amor", como dice su exnovio, recorrió España para despedirse de ella; y ahora es él quien se ha abierto en canal para hablar del "duro momento" por el que está atravesando.

Su intervención en el podcast 'En clave de Rhodes' es la primera entrevista que dio el actor tras "perder a Vero". Álex ha cancelado muchos compromisos durante este último mes y medio - porque lo que más le apetece es "estar solo"- , pero su charla con James ya estaba prevista y pensó que, dada la conocida sensibilidad del pianista, podía ser sanadora: "Esta entrevista estaba pactada desde hace un mes, desde antes de que Verónica muriera. Tú también me inspiras mucha confianza, James, así que pensé que, a lo mejor, esta entrevista tenía que ser así y tenía que ser ahora", decía García al comenzar el podcast.

"Es hermoso crecer en una situación tan dura"

De hecho, la mayor lección que el intérprete ha aprendido de una pérdida tan desgarradora, ha sido la de la aceptación, lo más estoica posible, de que las cosas no siempre salen bien: "Estoy aprendiendo a aceptar, a no apretar, a que sea la vida la que mande. Siempre queremos que la comida salga bien, que el trabajo tenga éxito, que la enfermedad no sea letal, pero si te enganchas a esas sensaciones, sufres mucho porque la vida tiene sus propios planes. Lo importante es lo que cada uno hace con lo que le ocurre. Yo he sentido mucho dolor, pero pensar que la vida es así me hace sentir un poco más libre cada día", admitía con serenidad el actor.

Los sentimientos que tan sinceramente ha expresado son un paso más del duelo por el que tiene que pasar, de forma irremediable. En la carta que escribió en los días posteriores al fallecimiento de Verónica, Álex confesaba que había "llorado mucho", pero también hablaba del amor expansivo que Verónica siempre generaba a su alrededor. Una idea que también ha recuperado en este podcast y que es para él el mayor de los salvavidas: "Lo que Verónica creó fue una ola de amor por toda España, lo mismo que yo viví con ella durante tanto tiempo. Para mí, es muy doloroso y, a la vez, hermoso, crecer en medio de una situación tan dura. Pero lo que hago es agarrarme a ese amor", dijo, visiblemente emocionado.

Y, después de hacer un repaso a su carrera profesional y constatar que él es un "hombre dulce" que nada tiene que ver con los papeles de "tío duro" que ha interpretado en muchas ocasiones - como en 'Antidisturbios'-. Álex volvió a recordar a su expareja cuando, en la última pregunta, James quiso saber quién le había inspirado más en la vida: "Podría coger muchos trocitos de personas de mi familia, como en el caso de mis padres o de mi hermano pero, sin duda, Verónica ha sido mi compañera de vida y fue totalmente inspiradora y eso es lo que me hace seguir hacia arriba", concluyó.