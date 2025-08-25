La actriz de 'Yo soy la Juani' ha perdido la vida este pasado domingo 24 de agosto a los 42 años

Directo con la última hora de la muerte de Verónica Echegui

La actriz Verónica Echegui ha fallecido este domingo 24 de agosto a los 42 años. Durante los últimos días había permanecido ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid debido a una enfermedad. La capilla ardiente ha quedado ya instalada en el Tanatorio de La Paz en Madrid.

Por el momento no han trascendido ni las causas del fallecimiento ni el motivo por el que tuvo que ingresar en el centro hospitalario, pero su deceso ha causado gran conmoción en el panorama cultural.

La madrileña, que se popularizó por su papel en 'Yo soy la Juani', había hablado públicamente de la muerte hace tan solo dos meses como parte de la promoción de su más reciente trabajo en la comedia romántica 'A muerte'.

En una entrevista para 'Fotogramas', Echegui abordó el tema, confesando: "No afrontamos la realidad de que todos vamos a morir. Tratamos de vivir obviando que es algo inevitable y que vamos a atravesar. De hecho, no recuerdo ningún curso desde parvulitos en que nos hablarán de la muerte".

Y añadió: "Me pregunto cómo la viviríamos si nos hubieran hablado de ello desde la confianza y desde otro punto de vista, quizás desde la fe en una vida que continúa o que es eterna. Que nos plantearán cuestiones y nos familiarizaran desde pequeños con la muerte porque es algo que vamos a afrontar".

La directora del cortometraje 'Tótem loba', que le valió el Premio Goya a Mejor Cortometraje de Ficción, consideraba que la sociedad "se ha esforzado mucho en que tengamos miedo a la muerte", y aseguró que ella, más que miedo a la muerte, tenía miedo "a la enfermedad y al sufrimiento".

Nacida el 16 de junio de 1983 en Madrid, Verónica Fernández de Echegaray, conocida como Verónica Echegui, saltó a la fama en 2006 con su papel protagonista en 'Yo soy la Juani', de Bigas Luna, por el que recibió una nominación como Mejor Actriz Revelación en los Goya.

A lo largo de su carrera obtuvo otras nominaciones por títulos como 'El patio de mi cárcel' (2008), 'Katmandú, un espejo en el cielo' (2011) y 'Explota Explota' (2020), esta última en la que fue candidata al Goya como Actriz de reparto'.

Una de las primeras reacciones a su muerte ha llegado por parte de Unión de Actores y Actrices a través de su perfil de la red social X -antes Twitter- confirmando su deceso con el siguiente mensaje: "Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años. Descansa en paz".