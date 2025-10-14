Natalia Sette 14 OCT 2025 - 19:18h.

El círculo cercano del jugador de rugby desvela cómo se encuentra tras su ruptura con Goicoechea

Jessica Goicoechea, víctima de un acto vandálico en su negocio

Compartir







A Manu Moreno y Jessica Goicoechea se les acabó el amor. La expareja se empezó a dejar ver publicamente en diciembre de 2024, y poco después hicieron público su romance a través de sus redes sociales. Sin embargo, el amor les duró poco y hace unas semanas se dejaban de seguir en Instagram, haciendo saltar todas las alarmas de sus seguidores. Ahora, Jhon Kha, colaborador de ‘En todas las salsas’, habla con el entorno cercano de Manu sobre su situación personal tras su ruptura con Jessica.

El programa 89 de ‘En todas las salsas’ ha estado cargado de exclusivas y bombazos. Tras desvelar una posible relación entre Kylian Mbappé y María Aguilar, uno de los colaboradores del viodepodcast sorprende con otra información. La que era considerada una de las parejas más atractivas del panorama actual, deja muchas incógnitas sobre el motivo de su separación, pues días antes seguían publicando cosas juntos. Es por ello que Jhon Kha ha querido indagar más y acude a fuentes cercanas de Manu.

El entorno cercano del jugador de rugby ha hablado directamente con Jhon y ha aclarado cómo se encuentra Manu. “No suele hablar de su vida privada”, comienza diciendo Jhon sobre su conversación con el entorno cercano. El deportista es muy privado con las cosas de su vida sentimental y no ha dado declaraciones públicas. El colaborador insiste en saber cómo se encuentra Manu y desvela en plató todos los mensajes que intercambió con su fuente. “Va un poco a su rollo”, asegura. Tras la conversación, Jhon asegura que “Manu no está pasando unos buenos días”.

Programa completo ¿Le ha mandado Jessica Goicoechea una indirecta a Manu Moreno?

PUEDE INTERESARTE El dineral que cuesta el anillo de compromiso de Anna Padilla

Los colaboradores de ‘En todas las salsas’ hablan sobre un comentario de Jessica en una de sus últimas publicaciones. La influencer ha subido una foto con una canción de Ana Mena llamada ‘Lárgate’. Laura Escanes dejaba ver en los comentarios que es fan de la canción y ella respondía con un “momento perfecto”. Los presentes en plató analizan sus palabras y desvelan si podría ir por Manu Moreno.

Este nuevo programa de 'En todas las salsas' viene cargados de bombazos. La posible relación romántica de Kylian Mbappé y María Aguilar al descubierto, el dinero que le ha costado el anillo al prometido de Anna, y la visita de Alba Rodríguez, quien comenta su última polémica con Lucía Sánchez y su ruptura con el modelo Fran Zafra ¡Descúbrelo todo en Mediaset Infinity!