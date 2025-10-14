El dineral que cuesta el anillo de compromiso de Anna Padilla

Natalia Sette 14 OCT 2025 - 18:07h.

La hija de Paz Padilla luce radiante con su anillo de compromiso ¡No te pierdas su precio!

Con un trabajo fuera de las redes sociales: así es Mario Cristóbal, futuro marido de Anna Ferrer Padilla

¡Anna Padilla se casa! La influencer ha anunciado hace cinco días en sus redes sociales que su chico, Mario Cristobal, le ha pedido matrimonio . Pronto sus seguidores llenaron su Instagram de preguntas queriendo saber todos los detalles de su boda. Aunque Anna desvela algunas cositas, lo que mantiene en secreto es el precio de la joya. Jhon Kha, colaborador de ‘En todas las salsas’ desvela el dineral que ha costado el anillo de compromiso de Anna.

Tras el bombazo soltado en plató sobre la posible relación entre Kylian Mbappé y María Aguilar , Jhon Kha habla sobre otro notición que ha inundado los titulares. La boda de la hija de Anna Padilla y Mario Cristobal, con quién ha compartido los últimos tres años, será más pronto que tarde y la influencer no puede estar más feliz. A través de las numerosas fotos que ha subido mostrando su anillo, Jhon Kha ha podido descubrir su valor.

“He hablado con un experto en joyería”, comienza explicando el colaborador. Jhon se ha encargado de contactar con un experto en joyas al que le ha preguntado el valor aproximado del anillo de Anna Padilla. “Me ha dicho que depende mucho de los kilates”, admite el periodista. Aún así el joyero le ha dado una cifra bastante elevada. Por si fuera poco, Jhon busca también el anillo por su cuenta y descubre que es incluso más caro.

Anna Padilla no puede estar más ilusionada con esta nueva etapa de su vida. En el plató de ‘En todas las salsas’ se comenta, a parte del precio del anillo de compromiso, varios detalles de la boda del momento. Aunque todavía no se sabe la fecha, pues el compromiso es muy reciente, si se sabe el lugar. La hija de Paz Padilla tiene claro que será en su Cádiz querida.

