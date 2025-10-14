Berto González 14 OCT 2025 - 10:00h.

Nico Craiu y Gal·la Mora tomaron caminos separados tras su paso por 'La isla de las tentaciones' y, cuatro años después, ella triunfa como empresaria hotelera mientras él disfruta de su vida como relaciones públicas en Madrid

El gran salto profesional de Ga·la Mora: de 'La isla de las tentaciones' a "propietaria de un hotel"

Cuatro años han pasado desde que Nico Craiu y Gal·la Mora pusieron a prueba su relación en 'La isla de las tentaciones'. El tiempo y la distancia han llevado a ambos a caminos muy distintos, marcados por nuevos proyectos profesionales y cambios en su vida personal. Hoy, Gala y Nico ya no están juntos, pero ambos disfrutan de una vida plena por separado, marcada por sus nuevos proyectos, los viajes, el deporte y nuevas relaciones sentimentales.

Gal·la Mora y Nico Craiu protagonizaron una de las tramas más seguidas de la cuarta edición del reality. Ambos entraron como pareja para poner a prueba su relación, pero las dudas y las tentaciones terminaron haciendo mella. A lo largo del programa, la desconfianza y los desencuentros fueron creciendo, hasta que finalmente decidieron salir por separado tras la hoguera final. Su ruptura en pantalla marcó el final de su relación sentimental, aunque con el paso del tiempo ambos conocieron a otras personas y reconstruyeron sus vidas por caminos distintos.

Gal·la Mora: enamorada y una nueva vida como empresaria

La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha dado un giro radical a su vida y ha apostado por emprender fuera de España. Lejos de las cámaras y de la televisión, Gal·la ha puesto en marcha su propio negocio hotelero en Indonesia. Se trata de 'Ohnana Villas', un conjunto de exclusivas villas turísticas ubicadas en Kuta, una de las zonas más paradisíacas de la isla de Lombok. Su objetivo es ofrecer a los viajeros una experiencia única de desconexión en plena naturaleza, alejada del turismo masivo de destinos como por ejemplo, la ciudad de Bali.

Para Gal·la, 'Ohnana' no es solo una inversión, sino el reflejo de un sueño hecho realidad. Después de meses de gestiones y trámites, la influencer confirmó en redes sociales que el proyecto ya está en marcha y que muy pronto los primeros huéspedes podrán disfrutar de sus instalaciones. Actualmente, Gal·la compagina su faceta empresarial con una vida tranquila y feliz al lado de su nueva pareja, al que mantiene en un segundo plano mediático aunque comparte imágenes junto a él en redes sociales. Juntos disfrutan de planes cotidianos y escapadas románticas, demostrando que ha encontrado la estabilidad emocional que tanto deseaba.

Nico Craiu: deporte, viajes y vida nocturna

Mientras Gal·la apuesta por el emprendimiento al otro lado de nuestras fronteras, Nico Craiu se ha consolidado como uno de los rostros más reconocibles del ocio nocturno madrileño. Actualmente, trabaja como relaciones públicas en Tiffany's Club, uno de los locales más exclusivos de la capital. Desde allí gestiona eventos, promociones y la atención personalizada a clientes VIP como Myke Towers o el cantante Chimbala, siendo una pieza clave en el éxito del club.

Además, Nico sigue cultivando dos de sus grandes pasiones: el deporte y los viajes. En sus redes sociales suele compartir sus rutinas de entrenamiento y escapadas a diferentes puntos de Europa. Aunque mantiene una vida pública activa, ha optado por mantener su vida sentimental en un segundo plano. Se define como una persona centrada en sí misma, con metas claras y muchas ganas de seguir creciendo tanto personal como profesionalmente.

Aunque sus caminos se separaron hace tiempo, tanto Gal·la Mora como Nico Craiu han sabido gestionar la popularidad que obtuvieron tras su paso por 'La isla de las tentaciones' hacia proyectos que reflejan sus verdaderas inquietudes y pasiones: ella, como emprendedora en el sector turístico, y él como figura clave del ocio nocturno.