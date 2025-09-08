Mario Casas se pronuncia por primera vez sobre su relación con Melyssa Pinto

Ana Carrillo 08 SEP 2025 - 15:25h.

El actor ha respondido por primera vez a una pregunta sobre su relación con la exparticipante de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones'

El romántico gesto de Mario Casas con Melyssa Pinto durante su viaje familiar en El Salvador

Mario Casas y Melyssa Pinto comenzaron a ser relacionados en primavera, cuando varias cuentas de 'salseos' de las redes sociales contaron que habían sido vistos juntos de vacaciones en Canarias. Semanas después, los pillaron juntos por Madrid y se descubrió que la exparticipante de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones' llevaba una foto de él de fondo de pantalla en el móvil, aunque ellos nunca han querido pronunciarse hasta ahora que ha sido el actor el que ha roto su silencio.

Lo ha hecho al ser pillado en el aeropuerto por una reportera de 'Europa Press', que le ha comentado que se alegraba mucho de ver que la pareja se había lanzado a compartir cada vez más fotos en las que se podía entrever que están juntos: él subido a sus stories una foto con Romeo, el perro de ella; la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' posó desde El Salvador, donde se encontraban de vacaciones todos los miembros de la familia Casas - a los que, según Sheila Casas, no conoció pese a que viajaron al país por las mismas fechas -, con un colgante del actor; ella compartió desde el país caribeño un vídeo en el que se veía la mano de él...

"Con Melyssa hemos visto cositas en Instagram, nos alegramos porque ya ponéis cosas", han sido las palabras exactas de la periodista, que ha conseguido sacarle una sonrisa al hermano de Sheila Casas, que ha respondido: "Pues me alegro"; siendo estas sus primeras palabras acerca de su relación con la exnovia de Tom Brusse, que nunca ha querido decir nada al ser preguntada en los photocalls a los que ha acudido en su trabajo como influencer.

La amiga de Susana Molina y Nagore Robles siempre ha comentado que ahora prefiere no hablar su vida sentimental - sí que lo hizo cuando era novia de Tom Brusse y, más tarde, de Marco Panosian, cuya relación terminó justo antes de que terminase el 2024 -, pero cuando le han pedido que diga algo de Mario Casas ha revelado que le parece un gran actor al que le daría "un 10" por sus dotes interpretativas.