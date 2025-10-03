Ana Carrillo 03 OCT 2025 - 14:25h.

El actor de 'A tres metros sobre el cielo' ha compartido por primera vez un story mencionando a la exconcursante de 'Supervivientes'

Melyssa Pinto revela el verdadero motivo por el que no quiere hablar de su relación con Mario Casas

Melyssa Pinto y Mario Casas nunca han querido hablar públicamente de su relación, aunque tampoco la han ocultado, pues se han dejado ver paseando de la mano por las calles más céntricas de Madrid y han mostrado que han estado de viaje juntos dejando pistas evidentes en Instagram. Ahora, el actor de 'A tres metros sobre el cielo' ha dado un paso más y le ha enviado por primera vez un mensaje público a la exconcursante de 'Supervivientes'.

Lo ha hecho a través de sus stories de Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores, y lo ha hecho para felicitarla por su último logro profesional y es que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha hecho una colaboración con una conocida marca de zapatos, ejerciendo por primera vez como diseñadora y cumpliendo así su sueño, pues estudió diseño de moda antes de convertirse en influencer.

"Congrats ['enhorabuena' en inglés]", ha escrito el hermano de Sheila Casas junto un corazón sobre una foto del evento organizado ayer para presentar los zapatos diseñados por la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', que le ha agradecido el gesto a su chico al compartirlo en sus stories y añadirle unos emojis de corazones.

Horas antes del evento, el actor de 'Contratiempo' ya le demostró su apoyo al darle 'me gusta' al post en el que Melyssa Pinto anunciaba que iba a presentar su primera colección de calzado y que estaba emocionada porque le suponía cumplir un sueño. Pero con su story ha mostrado de forma más evidente su apoyo a la persona con la que comparte sus días desde comienzos de este año, cuando fueron pillados juntos en un viaje y comenzó a especularse con que habían iniciado una relación tras la ruptura de ella con Marco Panosian.

Ya hace algunas semanas, Mario Casas dejó claro que no quería ocultar su relación sentimental por la respuesta que le dio a una reportera de 'Europa Press' en el aeropuerto. "Con Melyssa hemos visto cositas en Instagram, nos alegramos porque ya ponéis cosas", fueron las palabras exactas de la periodista, que consiguió sacarle una sonrisa al hermano de Óscar Casas, que respondió: "Pues me alegro".