La colaboradora de 'Supervivientes All Stars' ha revelado que ha dejado el tratamiento contra el cáncer de mama

Terelu Campos ha superado hasta en dos ocasiones el cáncer de mama y llevaba tomando la medicación trece años

Durante un evento organizado por la Asociación Española contra el Cáncer y Ausonia, Terelu Campos ha comunicado que ha dejado el tratamiento contra el cáncer. La colaboradora de 'Supervivientes All Stars', que ha estado acompañada por su hija Alejandra Rubio, siempre ha estado muy implicada en la lucha contra el cáncer de mama, que ha sufrido en dos ocasiones.

En su charla con los periodistas congregados, la hermana de Carmen Borrego ha subrayado la necesidad de acabar con el tabú que rodea a la enfermedad y ha señalado que es importante destacar que "un 80 y mucho por ciento" de los casos de cáncer de mama son "curables": "Hay que poner eso en valor, la parte positiva".

Han pasado catorce años desde que a la colaboradora de '¡De viernes!' le detectaron su primer cáncer de mama y siete del segundo, por lo que lleva muchos años familiarizada con la enfermedad y explica que, aunque ya no la padece y ha dejado el tratamiento, sigue siendo "paciente oncológica": "Llevo ocho meses sin el tratamiento después de trece años".

"Eso es una sensación un poco rara porque al principio te da miedo", ha confesado Terelu acerca de su decisión de dejar el tratamiento: "De hecho yo pacté con mi oncólogo que me lo quitaba pero que si me veía muy inquieta le llamaba y me lo volvía a dar, pero la verdad es que esa rutina desde hace tantos años, eso de que abría el ojo y me tomaba la pastilla, he conseguido olvidarla".

La hija de María Teresa Campos ha explicado que ahora vive "con el respeto" de conocer esta enfermedad y "con el compromiso" de ayudar a otras mujeres que están ahora viviendo lo que ella vivió hasta en dos ocasiones: "Yo creo que en lo que te cambia el cáncer es en la concepción de la solidaridad y en comprender la situación".

"Las amigas que tengo con cáncer de mama saben que las puedo acompañar y que cuando me cuentan lo que sienten, que las comprendo", ha añadido Terelu Campos, que tiene también un compromiso consigo misma: cuidarse más. "Yo en eso no soy buen ejemplo, a ver si ahora me meto un poquito más en vereda", ha sentenciado.