Alejandra Rubio y Carlo Costanzia no son muy fans de hablar de su relación ni en los medios de comunicación ni en las redes sociales, pero a veces hacen excepciones: y si la semana era la hija de Terelu Campos la que confesaba que le gustaría que su novio le pidiera matrimonio, esta semana ha sido el hijo de Mar Flores el que ha compartido en Instagram una foto de un mensaje romántico que le ha dejado ella antes de salir de casa por la mañana.

La aspirante a actriz ha acudido a un acto para concienciar sobre la importancia de invertir fondos para la investigación del cáncer y antes de salir del piso que comparte con su novio y su hijo ha querido dejarle un mensaje al empresario en el espejo de la entrada. Así, con varios papelitos adhesivos ha ido creando el mensaje que ha sorprendido a Carlo, que ha querido presumir del gesto romántico de su chica en sus stories.

"Ánimo, cuchu, te amo, eres el mejor papá, el mejor obrero y el mejo todo", le ha escrito la sobrina de Carmen Borrego al primo de Laura Matamoros, que al compartir la foto de este mensaje ha desvelado cómo le llama su novia en la intimidad: 'cuchu' es el mote cariñoso que la colaboradora de 'Vamos a ver' le ha asignado y que ahora ya no es un secreto de la pareja gracias a este story.

No es habitual que la pareja desvele este tipo de datos de su intimidad, pues siempre han defendido que quieren alejar los focos de su relación y, especialmente, de su hijo porque no desean que el pequeño Carlo se vea expuesto como ellos lo estuvieron durante su infancia por ser hijos de dos de las mujeres más famosas del país en la década de los 90 y principios del 2000.

Con su hijo siguen siendo totalmente herméticos, pero últimamente ya hablan más de su relación y es que en su última visita a '¡De viernes!' de hace tan solo unos días él contó que le gustaría casarse con Alejandra pero que faltaba todavía un tiempo porque querían tener cierto nivel económico antes de celebrar su boda y que su deseo sería tener muchos hijos junto a ella pero respetaría su decisión.