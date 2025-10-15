Ana Carrillo 15 OCT 2025 - 19:39h.

El finalista de 'Supervivientes All Stars' ha revelado su diagnóstico médico tras contarle a sus seguidores que se encontraba mal

Alejandro Nieto se replantea su vida con Tania Medina en El Puerto y expresa su deseo de mudarse al campo

Compartir







Alejandro Nieto le había contado a sus seguidores de Instagram que no se encuentra bien y ahora, tras acudir al médico, ha querido compartir en esta red social su diagnóstico médico. El finalista de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' decidió acudir a su centro médico tras haberse realizado en casa un test de antígenos que salió negativo tanto en covid como en gripe y ver que su estado no mejoraba.

"No estoy muy bien, pero estoy vivo", comentaba en sus stories, desde la cama y con la voz ronca, el novio de Tania Medina, que lamentaba encontrarse tan mal que no había podido "hacer nada en todo el día": "Espero levantarme muchísimo mejor porque hoy por no hacer ni me he duchado, estoy fatal, pero mañana será otro día".

No obstante, como no ha mejorado pese al descanso, ha acudido a un centro médico y le han explicado que lo que le ocurre es que tiene sinusitis, que es una respuesta inflamatoria de la mucosa de la nariz y de los senos paranasales que puede estar ocasionada por una infección por virus, hongos o bacterias y cuyos síntomas, entre otros, son tos, fiebre, congestión, dolor de garganta, dolor de cabeza y dolor similar a presión en distintas zonas del rostro.

PUEDE INTERESARTE Alejandro Nieto explica el motivo por el que Tania Medina sigue con él tras su crisis y las críticas machistas

La mejoría ha sido instantánea y notable gracias al tratamiento: "Ya estoy algo mejor porque me han mandado un tratamiento de antibiótico y la verdad es que estoy mejor, pero como tengo sinusitis tengo en la frente una presión muy grande y los oídos, cada vez que tragaba, como que sentía que tenía ahí algo y es porque lo tenía inflamado".

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Pero bueno que mañana ya estaré pepino", ha añadido el novio de la concursante de 'Bailando con las estrellas', que confía en que el tratamiento terminará de hacer su efecto en las próximas horas y que podrá retomar su rutina tras haber tenido que pasar las últimas horas en cama, guardando reposo debido a la fatiga que le causaba una sinusitis que no le había sido diagnosticada porque consideraba que simplemente estaría "muy acatarrado" y que se le pasaría descansando.