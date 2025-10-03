telecinco.es 03 OCT 2025 - 08:00h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' está pensando en mudarse a una casa en mitad del campo

El ganador de 'Supervivientes' manda un mensaje a Tania Medina tras encontrar una nota y ver que se ha ido de casa

Alejandro Nieto se está replanteando seriamente su futuro con Tania Medina en El Puerto de Santa María, Cádiz. El ganador de 'Supervivientes' ha estado reflexionando bastante en los últimos meses y, tras recibir un terreno, está pensando en abandonar su casa y mudarse al campo.

A través de sus redes sociales, el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha confesado ser propietario de un terreno en el campo. Se trata de una parcela de 500 metros cuadrados que su padre le regaló le regaló hace unos meses.

Tal y como él mismo ha explicado, su progenitor adquirió un terreno de 1.500 metros cuadrados que decidió repartir entre sus tres hijos. Después de ver cómo su hermana Ana se instalaba allí con su familia, el exconcursante de 'Gran Hermano VIP' está pensando en hacer lo propio en la porción de tierra que le corresponde.

El modelo ha ido a visitar la nueva casa de su hermana en el campo. Una vivienda prefabricada con la que ha quedado gratamente sorprendido. Tanto, que no descarta comprarse una y cambiar de vida de manera radical.

Aunque no lo ha ha especificado, la calificación de su suelo podría ser rústica o no urbanizable. Para poder vivir en esos terrenos, muchas personas optan por casas prefabricadas o modulares, como la que se habría comprado la hermana de Alejandro Nieto y como la que estarían también pensando en adquirir él y Tania Medina.

"Lo que hemos hecho ha sido replantear el tema, porque a mi hermana le ha llegado una casa prefabricada y ya la han montado, la hemos estado viendo y tal y superguay. A mí me ha picado la curiosidad también. Me pica la curiosidad", ha dicho a sus seguidores, a los que no ha dudado en hablar abiertamente sobre sus planes de futuro.

La decisión no es firme, sin embargo, la casa de su hermana les ha gustado tanto que la pareja no descarta seguir los pasos de Ana Nieto, que ha optado por alejarse del ruido y del bullicio de la ciudad para iniciar una vida mucho más tranquila en el terreno que el patriarca de la familia decidió regalar a los hermanos como regalo de reyes.