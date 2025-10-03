Logo de telecincotelecinco
Logo de Telecinco OutdoorTelecinco Outdoor
Actualidad
Parejas de famosos

Alejandro Nieto se replantea su vida con Tania Medina en El Puerto y expresa su deseo de mudarse al campo

alejandro tania
Alejandro Nieto y Tania Medina, exconcursantes de 'Supervivientes' y 'LIDLT'Instagram
telecinco.es
Compartir

Alejandro Nieto se está replanteando seriamente su futuro con Tania Medina en El Puerto de Santa María, Cádiz. El ganador de 'Supervivientes' ha estado reflexionando bastante en los últimos meses y, tras recibir un terreno, está pensando en abandonar su casa y mudarse al campo.

A través de sus redes sociales, el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha confesado ser propietario de un terreno en el campo. Se trata de una parcela de 500 metros cuadrados que su padre le regaló le regaló hace unos meses.

PUEDE INTERESARTE
La historia de amor de Alejandro Nieto y Tania Medina
La historia de amor de Alejandro Nieto y Tania Medina: de sus inicios a su última ruptura

Tal y como él mismo ha explicado, su progenitor adquirió un terreno de 1.500 metros cuadrados que decidió repartir entre sus tres hijos. Después de ver cómo su hermana Ana se instalaba allí con su familia, el exconcursante de 'Gran Hermano VIP' está pensando en hacer lo propio en la porción de tierra que le corresponde.

PUEDE INTERESARTE

El modelo ha ido a visitar la nueva casa de su hermana en el campo. Una vivienda prefabricada con la que ha quedado gratamente sorprendido. Tanto, que no descarta comprarse una y cambiar de vida de manera radical.

Aunque no lo ha ha especificado, la calificación de su suelo podría ser rústica o no urbanizable. Para poder vivir en esos terrenos, muchas personas optan por casas prefabricadas o modulares, como la que se habría comprado la hermana de Alejandro Nieto y como la que estarían también pensando en adquirir él y Tania Medina.

vlcsnap 2025 10 02 Alejandro Nieto no descarta irse a vivir a mitad del campo
Alejandro Nieto no descarta irse a vivir a mitad del campotelecinco.es

"Lo que hemos hecho ha sido replantear el tema, porque a mi hermana le ha llegado una casa prefabricada y ya la han montado, la hemos estado viendo y tal y superguay. A mí me ha picado la curiosidad también. Me pica la curiosidad", ha dicho a sus seguidores, a los que no ha dudado en hablar abiertamente sobre sus planes de futuro.

La decisión no es firme, sin embargo, la casa de su hermana les ha gustado tanto que la pareja no descarta seguir los pasos de Ana Nieto, que ha optado por alejarse del ruido y del bullicio de la ciudad para iniciar una vida mucho más tranquila en el terreno que el patriarca de la familia decidió regalar a los hermanos como regalo de reyes.

Temas