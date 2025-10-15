Silvia Herreros 15 OCT 2025 - 17:51h.

La exconcursante de 'Supervivientes' presenta a José, su primer bisnieto

Charo Vega no puede estar más feliz y emocionada. Su nieta Triana acaba de ser madre de un niño al que han llamado José; un bebé que ha convertido a la exconcursante de 'Supervivientes' en bisabuela y al que la amiga de Carmina Ordóñez, Lolita e Isabel Pantoja no puede querer más.

A través de sus redes sociales, la nieta de Pastora Imperio y del Gitanillo de Triana ha querido presentar a su bisnieto, un bebé que nacía el pasado viernes y del que Charo está completamente enamorada.

La sevillana no ha parado de compartir imágenes y vídeos del bebé, un niño al que adora y al que desea poder acompañar durante muchos años.

"Os presento a José, acaba de nacer. Muchas gracias por tanto cariño siempre. Mi Triana se ha portado como una campeona y está feliz con su hijo y su marido que se aman💘. Enhorabuena a los dos y a vuestra inmensa familia... y a mi que soy su bisabuela", escribía tras la llegada al mundo de su pequeño.

Charo, que tiene 68 años, aún se encuentra asimilando su nuevo rol. A su edad no todo el mundo puede presumir de tener un bisnieto, no obstante, piensa aprovechar la oportunidad que les ha dado la vida.

"Siento ser pesada...", se disculpa a través de sus redes, consciente de que no ha parado de compartir contenido desde que el nuevo miembro llegara a la familia. "No tengo claro lo que siento por ti José, tengo el amor desordenado desde que llegaste. Me has hecho ser bisabuela joven, gracias mi niño, aún tengo tiempo para disfrutarte mucho, solo pido salud para verte crecer", escribe junto a una preciosa imagen en la que se deshace con el recién nacido.

Vega no esperaba sentir lo que siente por este niño, que le ha robado el corazón tras su llegada. Sea como fuere y pese a lo que ya le quiere, la madre de la criatura es para ella su absoluta prioridad. Para Charo Vega su nieta Triana Soto lo es todo en esta vida, por eso, en estos momentos tiene los "cinco sentidos puestos" en su "Tritri". "Lo siento vida mía pero de momento tengo mis cinco sentidos puestos en tu MADRE, mi tritri. Se que te voy a querer muchísimo", le dice al recién nacido.