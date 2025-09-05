Ante la sonada reaparición de la princesa de Gales, Sara Carbonero no ha podido evitar pronunciarse tras leer un sinfín de críticas hacia Middleton

Kate Middleton reaparece con un llamativo cambio de look y junto al príncipe Guillermo tras su vuelta al trabajo

Este pasado jueves 4 de septiembre, Kate Middleton reaparecía junto al príncipe Guillermo en su primer acto oficial tras las vacaciones de verano, sin embargo, lo verdaderamente llamativo fue su nuevo look, en concreto, el nuevo color de pelo por el que ha optado: un rubio ceniza, dejando atrás su característica melena castaña y con el que ahora ha acaparado todas las miradas.

Desde entonces, la princesa de Gales ha recibido tanto aplausos como críticas en las redes sociales, algunos usuarios incluso han llegado a espetar que se trataba de una peluca tras su diagnóstico de cáncer. Es por ello que Sara Carbonero -que en 2019 recibió el diagnóstico de cáncer de ovario- ha estallado en su perfil de Instagram.

El mensaje de Sara Carbonero

"Alucinando, removida y triste con los comentarios sobre el nuevo look de Kate Middleton", comienza el mensaje de la influencer, publicado en una historia.

"En qué momento alguien tiene la poca empatía, bondad y compasión de, sabiendo el proceso de salud que ha atravesado o está atravesando esta mujer, se dedica a hacer juicios de valor dañinos y frívolos y a abrir incluso un debate sobre si lleva una peluca o no, si le queda fatal el color, si parece que tiene 20 años más, si está demacrada, delgada o con mal aspecto", continúa.

Asimismo, la presentadora asegura: "Por favor, no se puede tener menos humanidad". Pese a que cree que a Kate Middleton "no le va a llegar esta ola de odio, afortunadamente", subraya que "una vez más dejamos constancia de la sociedad que somos". Y añade: "Aquella que se lleva las manos a la cabeza con los temas de salud mental, a la que se le llena la boca hablando de sororidad, pero que no le tiembla el pulso para verter su odio hacia una persona que convive con una realidad durísima y simplemente está tratando de salir adelante. Con su sonrisa, que la hace preciosa, sus ganas y su coraje para aparecer en público".

Finalmente, Carbonero ha sentenciado: "Yo me bajo de este carro. Hagámonoslo mirar".

El cáncer de Kate Middleton

Fue en marzo de 2024 cuando la futura reina de Reino Unido anunció su diagnóstico de cáncer tras una cirugía abdominal, asegurando que iba a recibir un tratamiento de quimioterapia preventiva, que comenzó poco después y completó en septiembre de ese mismo año.

En enero de este año, Middleton informó que ya se encontraba en remisión, pero que, pese a su mejoría, retomaría poco a poco sus compromisos oficiales. Su objetivo era claro: estar con su familia, descansar y recuperarse física y mentalmente.