El entorno de Britney Spears, preocupado por la situación actual de la cantante: "No está nada bien, no funciona como lo haría un adulto"

Britney Spears vuelve a estar en el centro de la polémica. Su exmarido y padre de sus hijos, Kevin Federline, está a punto de publicar sus memorias, 'You Thought You Knew', que verán la luz el próximo 21 de octubre y donde describe algunos episodios de su vida familiar junto a la cantante.

Antes del lanzamiento, 'The New York Times' ha adelantado algunos episodios del libro en los que revela los extraños comportamientos de la artista.

Según cuenta el propio Federline, algunas noches la intérprete de 'Toxic' entraba a la habitación de sus hijos "con un cuchillo en la mano" mientras ellos dormían.

Los chicos, Sean Preston -ahora de 20 años- y Jayden James -de 19-, despertaban y la veían "de pie, en silencio, en la puerta del dormitorio, mirándolos dormir. Luego decía algo como '¿están despiertos?' y se iba sin decir nada más".

El exmarido de Britney sostiene que durante aquella etapa temía por el bienestar emocional tanto de ella como de los pequeños: "Sentía que la situación con Britney se estaba volviendo insostenible… como si nos acercáramos a algo irreversible. Es imposible seguir fingiendo que todo está bien", escribe.

Su intención, asegura, es "contar la verdad" sobre lo que vivió junto a la estrella del pop y explicar por qué decidió alejar a sus hijos de ella durante años.

En una entrevista con 'Entertainment Tonight', publicada este pasado martes, el exbailarín subraya que está "realmente preocupado" por la situación actual de su exmujer. "Como padre temo que un día pueda despertar y mis hijos tengan que lidiar con lo inimaginable". Y añade: "Tengo que hacer sonar la alarma de que realmente siento que, de alguna manera, simplemente deseo que su madre reciba ayuda, la necesita".

Federline afirma que ha mantenido la "boca cerrada" estos últimos años "por el bien de su familia", y que incluso ha "tratado de ayudar a sus hijos a construir una relación con su madre". "Le ruego a Dios todos los días que ella reciba la ayuda que necesita o que se recupere y se dé cuenta de que tiene dos hijos que están gritando por una vida junto a ella".

Asimismo, destaca que "no voy a entrar en detalles", pero puntualiza que es "diez veces peor que todo lo que he dicho en mi libro". "Me he dado cuenta de que mis hijos no conocen a la mujer con la que me casé", zanja.

La reacción de Britney Spears

Por otro lado, un representante de Spears ha emitido un comunicado, publicado por 'Page Six', ante las acusaciones: "Con la noticia del lanzamiento del libro de Kevin, una vez más, él y otros se están beneficiando de ella y lamentablemente esto ocurre después de que la manutención de los hijos de Kevin haya terminado. Lo único que le importa son sus hijos, Sean Preston y Jayden James, y su bienestar durante este sensacionalismo".

El citado medio sostiene que en noviembre del año pasado la cantante ya terminó de administrar la pensión alimenticia de sus hijos, de 10.000 a 20.000 dólares al mes, 17 años después.

Además, Spears habría pagado previamente a su exmarido alrededor de 40.000 dólares al mes por la pensión hasta la mayoría de edad de su primogénito, en 2023.

La relación entre Britney Spears y Kevin Federline

Britney Spears y Kevin Federline se conocieron en 2004, cuando ella estaba en la cúspide de su fama. Se casaron pocos meses después en una ceremonia íntima en California y fruto de su matrimonio nacieron sus dos hijos: Sean Preston, en septiembre de 2005, y Jayden James, en septiembre de 2006. Pero en 2007, Britney solicitó el divorcio, alegando "diferencias irreconciliables".

Aquel fue el inicio de la etapa más dura para la cantante. Su separación coincidió con sus problemas de salud mental: episodios de ansiedad, una crisis pública en 2007 y la pérdida temporal de la custodia de sus hijos. En 2008 fue ingresada para una evaluación psiquiátrica y se instauró una tutela legal que dejó el control de su vida personal y profesional en manos de su padre, Jamie Spears, durante más de una década.

Mientras tanto, Kevin obtuvo la custodia principal de los niños. Britney sostuvo en sus propias memorias, 'The Woman in Me' (2023), que esa tutela le impidió ejercer plenamente su papel de madre y la aisló de sus hijos durante años.

Britney Spears y sus hijos

En 2022, Jayden, el menor, concedió una entrevista en la que expresó su deseo de reconciliarse con su madre, aunque reconocía que necesitaba "tiempo y sanación".

"Creo que mi madre ha tenido dificultades para darnos atención a ambos y mostrarnos el mismo amor, y no creo que le haya mostrado suficiente a Preston, y me siento muy mal por eso. Hemos pasado por tanta presión en el pasado que este es nuestro lugar seguro ahora -al lado de su padre- para procesar todo el trauma emocional por el que hemos pasado para sanar nuestro estado mental. Si me quejaba, ella iba tras mi hermano. Me siento culpable, así que estoy ahí para él. Mamá me ha tratado mejor", declaró entonces al 'Daily Mail'.

Ese mismo año, ninguno de los dos acudió a la boda de Britney con Sam Asghari -se divorciaron oficialmente en mayo de 2024-, una ausencia que la artista lamentó públicamente. "Criar adolescentes nunca es fácil… pero los amo más de lo que pueden imaginar", escribió Spears en sus redes sociales.

En 2024, tres años después de que Britney recuperara completamente su libertad tras el fin de la tutela, intentó acercarse a sus hijos. Ese mismo año compartió una fotografía con Jayden en Instagram, celebrando lo que parecía ser un reencuentro.

Pero las extrañas publicaciones de la cantante y su comportamiento en redes han seguido generando preocupación y, según varios medios, distancia entre ellos.