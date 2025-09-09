Amigos y familiares de Britney Spears aseguran que atraviesa un momento complicado en su vida personal

Su entorno describe una convivencia caótica y teme que pueda repetir crisis pasadas

Compartir







La inquietud crece entre el círculo más cercano de Britney Spears, quienes sostienen que la artista no está en su mejor momento. Según fuentes próximas, la estrella vive en una mansión "desordenada", que incluso estaría llena de desperdicios.

Un allegado declaró al Daily Mail: "Está teniendo un episodio en este momento, y vamos a verla luchar como lo ha hecho durante años". Además, explicó que, aunque su situación está siendo vigilada, no se planea una intervención: "Los que están cerca de ella han visto esto una y otra vez, y aunque se vigila, no van a hacer ningún tipo de intervención".

Testimonios de alarma

Otro miembro de su familia también manifestó su preocupación por la cantante pop: "Estamos preocupados. No está nada bien y sus amigos y familiares están aterrados por su futuro".

La misma fuente añadió: "Su casa es un desastre. No recoge los desechos de los perros, no tiene a alguien que limpie todos los días y simplemente no está funcionando como lo haría un adulto".

Señales en redes sociales

El mes pasado, Spears, de 43 años, ya había generado dudas entre sus seguidores al publicar un extraño video en Instagram. En él se la veía bailando en su casa de Thousand Oaks (California) con objetos tirados por el suelo e, incluso, supuestos restos de excremento de perro.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Britney compartió dos clips en los que interpretaba canciones como Unfaithful de Rihanna y Kiss de Prince, mientras bailaba con un acento británico, vestida con un crop top de lunares, shorts y botas negras. En uno de los videos escribió: "Jugando con la iluminación y limpiando mi casa como si no hubiera un mañana".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Aunque desactivó los comentarios en sus publicaciones, los fans expresaron su preocupación en X. Uno de ellos escribió: "Dios, ¿qué le pasó a la pobre Britney? ¿Este es el precio de la fama?".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

De la tutela al movimiento #FreeBritney

Desde que en 2021 terminó la tutela legal que la mantuvo 13 años bajo el control de su padre, Spears ha compartido con frecuencia contenido polémico en redes, incluyendo bailes con cuchillos o imágenes desnuda.

La cantante ya había atravesado duros episodios, especialmente en 2007, cuando un divorcio conflictivo y la disputa por la custodia de sus hijos derivaron en una crisis de salud mental que la colocó en el ojo mediático.

Intentos de rehacer su vida

Pese a haber recuperado la libertad gracias al movimiento #FreeBritney, su relación con la familia sigue siendo tensa. En 2023 publicó sus memorias, La mujer que soy, donde relató los altibajos de su carrera y los años bajo tutela, en un intento de reconstruir su vida y compartir su verdad.