Silvia Herreros 15 OCT 2025 - 12:49h.

La mujer de Fran Rivera reacciona a la última entrevista de Julián Contreras Jr.

Julián Contreras responde con dureza a Lourdes Montes: "Ella habla por boca de mi hermano"

Compartir







Lourdes Montes reacciona a la última entrevista concedida por su cuñado, Julián Contreras Jr. La diseñadora ha sido preguntada por las últimas declaraciones del hermano menor de Fran Rivera, que les acusa de no haber estado a su lado y de no importarles que "casi me suicidase" y tacha a la sevillana de ser un "títere" que "habla por boca de mi hermano".

La madre de Carmen, Curro y Nicol�ás ha asistido a la XXI edición de SIMA 41, los Premios Andaluces de la Moda, en donde ha recibido un galardón como embajadora de la moda flamenca. En el photocall, la diseñadora de Miabril ha sido preguntada por la polémica entrevista que hoy publica la revista 'Lecturas' y que llega como respuesta a sus recientes declaraciones en un plató de televisión.

PUEDE INTERESARTE Fran Rivera destapa su encuentro fortuito con Kiko Rivera tras confesar que su relación es nula

Una entrevista con durísimas y demoledoras declaraciones en las que el hijo de Carmina Ordóñez echa en cara a su hermano y a su mujer no haber estado a su lado cuando más lo necesitaba.

"En ese matrimonio no ocurre nada que no sea en connivencia. Ella está hablando por boca de él. Es mi hermano con un títere nuevo. ¡Tío, que me dejaras dinero tampoco te legitima que diez años después sigas dándome! ¡Reclámamelo en un juzgado! No has medido el hecho de que yo no tengo nada que perder y eso me convierte en una persona muy peligrosa. Ignórame y déjame en paz. Cuidado, a ver si vamos a tener que levantar todas las alfombras", advierte Contreras al matrimonio.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Desde Europa Press han querido conocer la opinión de Lourdes Montes a los duros reproches de Julián. Con una sonrisa, la diseñadora ha evitado el conflicto y se ha limitado a ratificar su decepción con su cuñado, con el que actualmente no tiene relación. "Era con el que mejor me llevaba, le quería mucho, y de pronto descubrí un Julián que no conocía y me defraudó. Su cariño y su apego no era real, era interesado y me dolió. Con él había vínculo, no era un hermano que estaba ausente como Kiko", decía hace unas semanas.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"No sé lo que ha dicho y tampoco me lo cuentes. Yo conté lo que yo sentí, lo que yo viví. Y ya está, ahí quedó dicho", ha dicho ahora en respuesta a la entrevista de Julián para la citada publicación. Pese a que el reportero intenta poner en contexto a la empresaria, esta se niega a continuar alimentando la polémica y, mientras el semblante de su rostro poco a poco se endurece, se dispone a abandonar el photocall.