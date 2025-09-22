Ana Carrillo 22 SEP 2025 - 20:51h.

Fran Rivera ha revelado que ha visto por casualidad al ex de Irene Rosales y Jessica Bueno

Fran Rivera y Kiko Rivera son hermanos por parte de padre pero apenas han tenido relación: las disputas familiares y sus discusiones propias han hecho que durante la mayor parte de sus vidas no hayan tenido contacto. Actualmente, su relación es "nula", pero el mayor de los hijos de Paquirri ha revelado que se ha encontrado de manera fortuita con el exconcursante de 'Supervivientes' este fin de semana.

Fue el propio Fran el que comentó hace un par de semanas a un reportero de 'Europa Press' que su relación con Kiko seguía siendo "nula absoluta" tras años sin hablarse, pero comentó que lamentaba que su hermano estuviera pasando un bache tras la ruptura con Irene Rosales, a la que conocía porque coincidieron en algunas ocasiones y estuvo invitado a la boda de los exconcursantes de 'GH DÚO'.

Ahora, tan solo unos días después de haber recalcado que no tienen relación, Fran Rivera le ha confesado a un reportero de 'Europa Press' que se encontró con su hermano el domingo 21 de septiembre. "Me lo he encontrado", ha comentado el torero cuando le ha preguntado el periodista si había habido algún acercamiento con el DJ. "¿Y han hablado?", ha sido la pregunta del reportero, ante lo que el marido de Lourdes Montes ha exclamado: "¡Hombre, claro!".

"¿Y han arreglado algo?", ha continuado preguntándole el periodista, pero ya el padre de Tana Rivera no ha querido darle más detalles y ha comentado entre carcajadas: "¡Te vas a quedar con las ganas!". Una respuesta con la que ha mostrado que no quiere pronunciarse sobre un posible reencuentro o reconciliación con su hermano por parte de padre, con el que su relación ha sufrido fuertes altibajos a lo largo de su vida y ha sido predominantemente nula por los conflictos entre los hijos mayores de Paquirri e Isabel Pantoja.