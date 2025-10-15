Patricia Pardo, del regreso de Amaia Montero a la 'La Oreja de Van Gogh': "Pensé que volverían con las dos"

La presentadora de 'Vamos a ver' ha reaccionado al regreso de Amaia Montero a 'La Oreja de Van Gogh'

Los motivos por los que Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh se separaron hace 17 años

El mismo día que se cumple un año de la controvertida salida de Leire Martínez de 'La Oreja de Van Gogh', el grupo ha anunciado el regreso de Amaia Montero.

'Vamos a ver' se ha hecho eco de una de las noticias del día y Patricia Pardo ha comentado el regreso de la cantante a 'La Oreja de Van Gogh': "Hoy es el aniversario. Casualmente se cumple un año desde que Leire abandonó el grupo. Es un poco... no sé si decir que es feo, pero es muy llamativo que esperen justo un año", ha comentado la presentadora.

Patricia Pardo ha continuado diciendo: "Os voy a confesar una cosa y todos sabéis que soy una soñadora. Yo tenía en mi cabeza que iban a regresar con las dos. Levan un año engañándonos y jugando al despiste y pensé que nos iban a decir que volvían con las dos. Sería maravilloso y una gran estrategia de marketing".

El comunicado íntegro en el que confirman su regreso

"Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo.

La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores.

Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable.

Pablo por su parte, aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales que por supuesto seguiremos de cerca. Hasta que volvamos a encontrarnos le deseamos todo lo mejor.

De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino"