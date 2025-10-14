Alejandra Rubio desaparece durante una entrevista de Nuria Chavero a su madre Terelu Campos y a ella en un acto a favor de la investigación contra el cáncer de mama

Patricia Pardo se ha mostrado muy molesta con ‘la bomba de humo’ que Alejandra Rubio ha tenido durante una entrevista que estaban concediendo ella y su madre, Terelu Campos en un acto a favor de la investigación contra el cáncer de mama a la reportera de ‘Vamos a ver’, Nuria Chavero.

Nuria Chavero, reportera del programa ‘Vamos a ver’ ha comenzado su intervención en directo en el programa contándonos que igual que su madre, Terelu Campos había respondido muy amablemente a todas las preguntas que le había formulado durante su participación en el acto a favor de la investigación contra el cáncer de mama, su hija Alejandra Rubio había desaparecido en mitad de la entrevista.

Tras ver el vídeo completo de la entrevista a Terelu Campos y comprobar que efectivamente Alejandra Rubio, nuestra colaboradora, había desaparecido, Patricia Pardo ha mirado a cámara y le ha mandado un mensaje a Alejandra: “Gracias Terelu por tu amabilidad. Siempre demuestras ser una gran profesional. Gracias por tu cariño y por ser compañera. Alejandra, igual deberías aprender un poquito de tu madre porque hace falta, hace falta… Tener pocas tablas para dejar plantado al que es tu programa. Tu compañera es ella, es Nuria Chavero. Un poquito desubicada me parece, esto no se hace… A ver qué nos cuenta el próximo día”.

Alessandro Lequio ha intentado romper una lanza a favor de Alejandra, pero Patricia Pardo estaba muy enfadada: “Esto no se hace, aquí somos todos muy amables y muy buenos compañeros con ella, y esto que nos ha hecho es un feo en toda regla. A ver si se ubica un poquito, ya está bien”.