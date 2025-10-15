La presentadora nos revela su rutina matinal y el secreto con el que logra mantener la energía entre madrugones, familia y televisión, ¡dale play!

Patricia Pardo revela el consejo de María Casado para cuidar la voz tras la vuelta al cole de sus hijos

Patricia Pardo brilló con luz propia en la alfombra roja del estreno del espectáculo de Estrella Morente, celebrado en el Teatro Real de Madrid. La presentadora de 'Vamos a ver' llegó espectacular, derrochando estilo y simpatía, y no dudó en pararse a charlar con Outdoor, donde nos desveló cómo consigue arrancar el día con energía pese a su frenético ritmo de vida.

Acostumbrada a comenzar su jornada cuando aún no ha salido el sol, Patricia reconoció entre risas que sus mañanas son de todo menos tranquilas, y desde ahí dejó claro que detrás de su serenidad televisiva hay una auténtica carrera contrarreloj. Entre madrugones, desayunos potentes y carreras al colegio con sus hijas antes de llegar a Mediaset, su rutina está medida al segundo.

"Me gusta desayunar fuerte, sobre todo ahora con el nuevo horario", nos contó. Para ella, la mañana no solo marca el inicio del día, sino también el tono con el que enfrentará las horas de directo, entrevistas y reuniones. Patricia lo tiene claro: el equilibrio empieza en casa y con un buen desayuno.

¿Cómo se organiza siendo madre de tres hijos?

Durante su charla con Outdoor, la presentadora habló con cercanía sobre cómo se organiza para llegar a todo: el ejercicio, los cuidados, la conciliación y ese primer café que, según admite, nunca falta. "Si puedo hacer ejercicio, aunque sean unas sentadillas, las hago", explicaba con humor, demostrando que su disciplina no está reñida con la improvisación.

La periodista compagina cada mañana la actualidad televisiva con su faceta más importante: la de madre. Sus hijas, Aurora (10) y Sofía (7), han vuelto al colegio, mientras que el pequeño Luca, fruto de su relación con Christian Gálvez, ha comenzado su primer curso en la guardería. Desde que la pareja confirmó su relación en 2022 y dio la bienvenida a su hijo el 22 de diciembre de 2023, Patricia vive una etapa llena de emociones, aprendizajes y —como ella misma reconoce— noches algo más cortas de lo habitual.

Y aunque esa mezcla de trabajo, maternidad y madrugones podría parecer agotadora, Patricia lo afronta con naturalidad y una sonrisa. "Después de preparar la merienda de las niñas y llevarlas al colegio, ya empieza el segundo turno del día: Telecinco" contaba entre risas.

Lejos del plató y los madrugones, la periodista disfrutó de una noche de arte, música y emoción, dejando claro que también sabe regalarse momentos para desconectar. "Hay días que empiezan antes de lo que deberían… y terminan más tarde de lo que me gustaría", comentó con humor, reflejando el sacrificio que hay detrás de su impecable profesionalidad.

Aprovechamos la oportunidad le preguntamos qué balance hace de esta nueva temporada como presentadora en 'Vamos a ver': "Echaba de menos estar en la parte de corazón, poder sonreír". Se le notaba feliz de estar de vuelta en un programa donde puede hablar de los realities como 'Supervivientes'. Pero, como buena presentadora, Patricia sabe que lo importante es el trabajo en equipo: "Vamos muy rodados, llevamos mucho tiempo trabajando juntos".

La vuelta al cole trajo novedades también para el pequeño de la casa. Su hijo pequeño, Luca, empezó el primer año de guardería y está adaptándose. Aunque Patricia reconoció que ella anda un poco ronca porque "primer año de guardería, año de enfermería", comentó entre risas. Esas primeras semanas de adaptación siempre vienen con algún que otro resfriado.

Para cuidar la voz, Patricia recurrió a una compañera de profesión. En maquillaje le contaron que María Casado se quedó sin voz en directo y no dudó en escribirla. Fue la misma María quien la recomendó unas pastillas que están haciendo maravillas. Solidaridad entre presentadoras que entienden perfectamente lo importante que es cuidar el instrumento de trabajo. ¡Dale play al vídeo para escuchar la anécdota!