Patricia Pardo revela el consejo de María Casado para cuidar la voz tras la vuelta al cole de sus hijos

La presentadora deslumbró en el estreno de 'Estrella de Estrellas' y nos contó todos los detalles de su día a día

Patricia Pardo cumple 42 años: "Nunca fui más feliz que en los 40; ahora soy mucho más valiente"

Patricia Pardo brilló en la alfombra roja del estreno del espectáculo de Estrella Morente, celebrado en el Teatro Real de Madrid. La presentadora llegó guapísima y no dudó en pararse a conversar con Outdoor: su nueva temporada en 'Vamos a ver', la vuelta al cole de sus hijas y hasta nos contó que tiene la voz un poco ronca.

La noche fue de lo más emotiva. 'Estrella de Estrellas' rindió homenaje a distintas mujeres de la música que marcaron época, y Estrella Morente abrió el show cantando 'Bésame mucho' vestida con un impactante vestido blanco y negro con cola que dejó a todos boquiabiertos. El Teatro Real vibró con cada nota en una velada que celebró el talento femenino en la música.

Aprovechamos la oportunidad para hablar con Patricia Pardo y le preguntamos todo. Sobre 'Vamos a ver', la presentadora se sinceró: "Echaba de menos estar en la parte de corazón, poder sonreír". Se le notaba feliz de estar de vuelta en un programa donde puede hablar de los realities como 'Supervivientes'. Pero, como buena presnetadora, Patricia sabe que lo importante es el trabajo en equipo: "Vamos muy rodados, llevamos mucho tiempo trabajando juntos", contó sobre sus compañeros de trabajo y agregó: "Estamos muy agradecidos con el público", dijo con una sonrisa de oreja a oreja. ¡Dale play al vídeo para escuchar todas sus declaraciones!

Los mejores salseos: en el coche con sus hijas

Si hay algo que la tiene más entretenida que el plató son sus hijas. Patricia nos contó que las niñas son superhabladoras y que el trayecto en coche a la vuelta del cole es pura diversión. Se lo pasan fenomenal contándole todo el salseíto de clase: "Quién tiene novio, quién no, quién se ha portado mal". Esos momentos en el coche se convirtieron en su ritual favorito del día, donde las pequeñas no se callan ni debajo del agua.

Aunque no todo es risas y cotilleos, también toca estudiar. A Patricia le encanta ayudar con los deberes y últimamente estuvieron aprendiendo las comunidades autónomas y sus capitales. Una manera perfecta de pasar tiempo en familia mientras repasan la geografía española. ¡Dale play al vídeo y descubre cómo es la rutina de Patricia Pardo!

Nuevos comienzos: el primer año de guardería de su pequeño

La vuelta al cole trajo novedades también para el pequeño de la casa. Su niño empezó el primer año de guardería y está muy bien adaptándose. Aunque Patricia reconoció que ella anda un poco ronca porque "primer año de guardería, año de enfermería", comentó entre risas. Esas primeras semanas de adaptación siempre vienen con algún que otro resfriado.

Para cuidar la voz, Patricia recurrió a una compañera de profesión. En maquillaje le contaron que María Casado se quedó sin voz en directo y no dudó en escribirla. Fue la misma María quien la recomendó unas pastillas que están haciendo maravillas. Solidaridad entre presentadoras que entienden perfectamente lo importante que es cuidar el instrumento de trabajo. ¡Dale play al vídeo para escuchar la anecdota!