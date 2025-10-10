Los presentadores revelan el momento más emotivo que han vivido en televisión: "Tuve que irme"

Bea Archidona, Nacho Abad, Roberto Leal y César Muñoz comparten en exclusiva sus recuerdos más valiosos en televisión

Además, Ana Terradillos, sin miedo a la edad: "Estoy estupenda; la madurez es una materia prima que se ha revalorizado"

En la alfombra roja del aniversario de Vertele, varios rostros conocidos de la televisión española se abrieron para compartir esos momentos que quedaron grabados en su memoria profesional y personal. Entre lágrimas, música y despedidas, Bea Archidona, Nacho Abad, Roberto Leal, César Muñoz y Marta Flich recordaron instantes que marcaron sus carreras.

Bea Archidona: entre atentados y reencuentros

La periodista Bea Archidona ha vivido de todo ante las cámaras. Su profesión la llevó a transitar desde los momentos más oscuros de la actualidad hasta historias que restauraron la fe en la humanidad. Con años de experiencia en televisión, Archidona conoce bien el peso de la información en directo y la responsabilidad que conlleva.

Como periodista, vivió momentos muy emotivos en la televisión, desde tener que anunciar atentados hasta presenciar el reencuentro de una madre con su hija en vivo. El contraste entre ambas vivencias marca la intensidad del trabajo televisivo. "Llorábamos todos, al final, estás allí delante y ves lo desgarrador, lo duro, de la situación", recordó Archidona, dejando entrever que la emoción forma parte inseparable de su trabajo. ¡Dale play al vídeo para escuchar las declaraciones completas de la periodista!

Nacho Abad: el día que se tuvo que largar de un programa

El veterano periodista Nacho Abad tiene una larga trayectoria en televisión, donde cubrió todo tipo de sucesos y programas de actualidad. Sin embargo, hay un día que quedó marcado en su biografía profesional por razones que nunca imaginó.

Abad compartió un momento que recuerda con profunda tristeza. Se encontraba trabajando en la televisión cuando le llegó la noticia de la muerte de su madre. La vida privada irrumpió en medio de su jornada laboral de la manera más dura posible. "Me tuve que largar de un programa", se sinceró el periodista, resumiendo en pocas palabras uno de los momentos más difíciles de su carrera. ¡Dale play al vídeo para escuchar la emotiva historia de Nacho Abad!

Marta Flich: cuando la música se encontró con el reality

Marta Flich ha demostrado ser una profesional polifacética a lo largo de su trayectoria. Economista de formación, también ha explorado otras facetas que la han llevado a protagonizar momentos únicos en televisión.

La comunicadora recuerda un momentazo que no fue solo televisivo sino también musical: cuando tocó el piano en 'Gran Hermano'. "Piano de cola, melodía de 'Gran Hermano', prime time, Telecinco", enumeró Flich, orgullosa. ¡Dale play al vídeo para escuchar el recuerdo de este momentazo!

'Así es la vida' y el momentazo que recuerda César Muñoz

César Muñoz, uno de los presentadores más queridos del momento, también tuvo su espacio para la emoción en la alfombra roja.

El presentador recuerda uno de los grandes momentos de 'Así es la vida', el programa que compartió con Barneda y que marcó un punto de inflexión en su carrera. Ese momento emotivo quedó grabado no solo en su memoria, sino en la de todos los que formaron parte de aquella experiencia televisiva que lo consolidó como uno de los rostros más prometedores de Telecinco. ¡Dale play al vídeo para descubrir este momento!

Hablar de conciliación es, probablemente, una de las grandes conversaciones pendientes de nuestra sociedad. Se discute en el Congreso, se reclama en la calle y se convierte en un quebradero de cabeza en miles de hogares. Pero, ¿qué pasa cuando trasladamos esa misma pregunta al mundo de la televisión, donde los horarios no existen y los directos marcan la agenda? ¡Dale play al vídeo para conocer las respuestas de los presentadores!