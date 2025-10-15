Un reportero del programa consigue localizar al hermano del exfutbolista y a su pareja, que evitan dar explicaciones ante la cámara

La ciudadana marroquí que critica a España porque ya no cobra las ayudas: “El sistema va cada vez peor”

Compartir







Un equipo de ‘El tiempo justo’ se desplazó hasta El Puerto de Santa María (Cádiz) para hablar con Marta y Kike, los propietarios del piso en el centro del conflicto. La historia comenzó en 2019, cuando decidieron alquilar su vivienda a Juan Aurelio, conocido como Lucas, amigo de la infancia de Marta y hermano del exfutbolista Joaquín Sánchez.

“Le alquilamos el piso en un momento complicado, confiando en él. Nos pidió tiempo para irse, pero llevamos años así”, lamenta Marta.

Tres años de promesas incumplidas

Según relataron los dueños, el inquilino dejó de pagar hace casi un año y se niega a abandonar el piso, alegando vulnerabilidad. “Primero pedía dos meses, luego otros dos… hasta que dejó de pagar”, cuenta Marta.

Su marido, Kike, no oculta el desgaste emocional: “Debemos más de 7.000 euros. Estoy medicado de los nervios, esto es insostenible".

Vida de lujo, según los propietarios

Los afectados aseguran que, pese a declararse vulnerables, el hermano del futbolista y su pareja mantienen un nivel de vida alto.

“En redes aparecen viajando, comiendo fuera, con coche nuevo… No entendemos dónde está la vulnerabilidad”, denuncia Marta.

Además, sospechan que la pareja subarrienda habitaciones del piso a terceros por unos 300 euros al mes: “La policía ha identificado a gente dentro que no conocemos”.

El reportero localiza al hermano de Joaquín

Tras hablar con la familia afectada, el programa consiguió localizar a Juan Aurelio (Lucas) y a su pareja Gina en la puerta del domicilio. El reportero intentó obtener su versión, pero ambos evitaron responder.

PUEDE INTERESARTE El riesgo inminente de apagón atemoriza a Paquita, una almeriense de 71 años que se prepara para no perder dinero en caso de corte eléctrico

“¿Están ocupando el piso o tienen contrato de alquiler?”, preguntó. “No me molestes, estoy con mi hija, no me molestes. Te estás equivocando conmigo, no me grabes delante de mi hija”, respondió él con tono amenazante y negándose a mostrar ninguna prueba.

Lejos de aclarar la situación, la pareja optó por la callada por respuesta. “Es lo habitual: cuando no hay argumentos, llega el silencio”, apuntó Joaquín Prat desde plató.

El reportero confirmó, además que Lucas volvió recientemente a vivir en el piso tras una temporada fuera por denuncias previas. “Podemos confirmar que reside aquí, junto a su pareja y su hija”.