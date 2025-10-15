El riesgo inminente de apagón atemoriza a Paquita, una almeriense de 71 años que se prepara para no perder dinero en caso de corte eléctrico
Paquita, una almeriense de 71 años, reconoce que es "previsora" y que se siente "preocupada" ante el riesgo inminente de apagón en España. Continúa la psicosis ciudadana después de que Red Eléctrica detectase "variaciones en la tensión en el sistema". Pese a ello, la misma institución rechaza que el fantasma del apagón vuelva a aparecer por España aunque hay quienes creen que siempre hay que estar bajo alerta.
El kit de Paquita
Por eso, Paquita ha decidido hacer su propio kit de supervivencia con el que evitar, principalmente, tener tantas pérdidas económicas como tuvo el pasado 28 de abril cuando un corte en el suministro eléctrico generó el caos en la península. "Lo primero que tengo es esto, una luz de emergencia inmediata para abrir llaves, mi móvil..." comenta en directo en 'El tiempo justo'.
Paquita está totalmente preparada para lo peor. De una linterna se va a otra, por si no localiza alguna de las dos. También tiene pinzas "para quitarse los 'pelillos'" si se queda sin luz. Junto a Paco Ballesta, reportero del programa de Telecinco, Paquita muestra una olla con un "hornillo" que se enciende con un mechero o una cerilla.
En la mesa de su comedor hay de todo: cartas, verlas y hasta una radio que le ayudaría a estar informada en caso de apagón. Además, sabe muy bien como se entretendría en caso de que haya un corte eléctrico. "Si se apaga la luz hago palomitas para mi nieto", cuenta. El primer apagón, como decimos, Paquita hizo un desembolso en medicamentos que ahora tiene claro que no va hacer. Por eso, ha decidido incluir en un cajón todo tipo de medicinas con las que está totalmente preparada. Y no solo eso, también tiene conservas y comida como unos grillos con los que no estaría todo bajo control.