16 OCT 2025

La actual concursante de 'Bailando con las estrellas' ha celebrado un nuevo éxito de su tía Anabel Pantoja a nivel profesional

Anabel Pantoja, sobre si ha cambiado la relación con David tras la llegada de su hija: "Un bebé te puede separar y unir"

Anabel Pantoja está feliz por una noticia que afecta a su tía. Después de mucho tiempo esperando, Isabel Pantoja va a estrenar un espectáculo, que era una asignatura pendiente y uno de los sueños de la actual concursante de 'Bailando con las estrellas'. La tonadillera ha logrado unir su voz al grupo vocal Il Divo, en un concierto exclusivo.

Después de mucho hablarse y de haber meses de negociaciones, ya es una realidad el comunicado oficial con la fecha y más detalles del espectáculo que unirá a Isabel Pantoja y a Il Divo. Una colaboración que se conocía el pasado mes de julio y de la que se han despejado todas las dudas: el exclusivo espectáculo se estrenará en Sevilla, en el marco del Icónica Santalucía Sevilla Fest, el próximo 27 de junio.

En un comunicado, se ha informado y avanzado de que tanto Isabel Pantoja como los integrantes de Il Divo estarán acompañados por una orquesta sinfónica y esa fecha que han dado será la única a nivel mundial y tendrá lugar en España. ¿Qué más aspectos han avanzado desde la organización del Festival?

Que el concierto incluirá interpretaciones en solitario de cada artista, junto a duetos creados especialmente para esta ocasión de los grandes éxitos de estos artistas. Un nuevo éxito de la tonadillera que ha sido celebrado por su sobrina Anabel Pantoja, que se encuentra en ese momento en una ilusionante etapa profesional con su participación en 'Bailando con las estrellas'. La influencer de 39 años ha compartido el cartel con el anuncio de este concierto en sus historias de Instagram, destacando que no puede estar más ilusionada con esta noticia que ahora se ha conocido.

Tras unos meses de dudas, el secreto ha sido desvelado. "Me muero", ha escrito Anabel Pantoja en la imagen del cartel del concierto, sin poder contener la emoción. Se trata de un paso muy esperado para la artista, que consigue así aumentar su leyenda musical con su unión al célebre grupo Il Divo. Estos sufrieron en 2021 la pérdida de su cofundador Carlos Marín debido al covid y, en su honor iniciaron la gira Greatest Hits Tour 2022 en la que ya el barítono Steven LaBrie unió como artista invitado para quedarse posteriormente como integrante de la banda.