Miguel Salazar Madrid, 16 OCT 2025 - 17:23h.

A Mabel la acusa su propietaria de no pagar el alquiler: le debe 32.000 euros

Mabel, hija de la actriz argentina Maber Karr y exmujer de un reconocido jugador del Real Madrid, se ha defendido en 'El tiempo justo' de las acusaciones de inquiokupación que le lanza su propietario. Según la versión de su dueña, Mabel debe más de 32.000 euros.

Sin embargo, la 'ilustre inquiokupa' asegura que lleva dos años y medio sin pagar el alquiler por los "desperfectos" que tiene su vivienda. "Mira como está el suelo, humedades...", relata mientras enseña las baldosas de su casa. Estoy buscando para irme a otra casa", dice.