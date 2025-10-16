Lorena Romera 16 OCT 2025 - 11:21h.

La exconcursante de 'Supervivientes' está ingresada con oxígeno y ha preocupado con la última hora sobre su estado de salud

Patricia Steisy ingresa en el hospital y vive un angustioso momento por su hija

Patricia Steisy ha vuelto a ingresar en el hospital. La que fuera tronista de 'MyHyV' y exconcursante de 'Supervivientes' ha hecho saltar todas las alarmas con la foto que ha compartido mientras permanece hospitalizada. Es el segundo ingreso para la influencer, expareja de Pablo Pisa, en la última semana, que hace unos días acudía a urgencias deshidratada, con "vómitos, mareos, pérdida de sensibilidad y un cuadro de ansiedad agudo". Todo esto, después de haberle diagnosticado una bronquitis.

Era el pasado lunes cuando la de Granada preocupada a sus seguidores con la última hora sobre su estado de salud. Después de unos días con dificultades respiratorias y fiebre, decidía acudir al hospital con carácter de urgencia. Allí vivía un momento muy angustioso por su hija, pensando en recuperarse cuanto antes por ella, que también está algo malita.

Tal era su preocupación que empezó a sentir ahogo, "hiperventilando y llorando". Fue entonces cuando los sanitarios actuaron y la pusieron "la medicación corriendo". Aunque parecía que la exconcursante de 'Supervivientes' se encontraba mejor y había experimentado mejoría, su salud le ha vuelto a dar un revés inesperado.

Steisy, con oxígeno, la mirada perdida y una vía intravenosa

A través de su perfil de Instagram, la que fuera pareja de Pablo Pisa, (que también ingresaba en el hospital en las últimas horas), ha contado que se encuentra de nuevo ingresada. Lo ha hecho junto a una foto que ha hecho saltar las alarmas de sus seguidores, ya que se encuentra con oxígeno, la mirada perdida y con una vía intravenosa mediante la que le están suministrando la medicación necesaria para lograr esa esperada recuperación.

Tras esta publicación, Patricia Steisy no ha vuelto a actualizar sus redes sociales, lo que tiene a sus incondicionales pendientes a cualquier novedad en su estado de salud. Mientras tanto, su diagnóstico médico continúa siendo reservado y habrá que esperar a ver si la excocursante de 'Supervivientes' decide compartir en su perfil de Instagram lo que le ha ocurrido.