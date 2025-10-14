Lorena Romera 14 OCT 2025 - 11:15h.

El exnovio de Patricia Steisy ha corrido de madrugada con su hija a las urgencias del hospital

La exconcursante de 'Supervivientes' ingresa en el hospital y vive un angustioso momento por su hija

Compartir







Están siendo días muy complicados para Pablo Pisa, que hace unos días hacía frente a la repentina muerte de su madre. Ahora, en pleno duelo por el fallecimiento de su progenitora, el arquitecto ha terminado pasando la noche en el hospital con su hija Athenea, en común con Patricia Steisy, tronista de 'MyHyV' y exconcursante de 'Supervivientes'. Otro revés que le pone las cosas mucho más cuesta arriba.

El que fuera participante de 'Pesadilla en el Paraíso' está completamente roto. Antes de tener que correr de madrugada a las urgencias del hospital, publicaba unos vídeos en su perfil de Instagram donde se dejaba ver llorando desconsoladamente. El creador de contenido lamentaba que desde la marcha de su madre no ha soñado ninguna noche con ella.

PUEDE INTERESARTE El motivo que ha unido a Steisy y Pablo Pisa tras la muerte de su madre

"Todas las noches digo: 'por favor, mamá, ven un rato conmigo, en mis sueños'. Tengo las emociones bloqueadas, no sueño con ella y yo siempre he soñado mucho", cuenta el influencer, completamente desgarrado. Pero, por si el final del día no estaba siendo lo suficientemente duro para él, ahogándose en sollozos por la terrible pérdida de su madre, Pablo Pisa ha terminado la noche en el hospital con su hija, de un año y medio.

PUEDE INTERESARTE Pablo Pisa abandona su nueva casa tras la inesperada muerte de su madre

Canal de Whatsapp de Telecinco

A las cuatro de la mañana, el que fuera pareja de la exconcursante de 'Supervivientes' ha actualizado sus redes sociales desde las urgencias del hospital. Lo cierto es que el arquitecto lleva algunos días enfermo y con fiebre y, igual que su hija y que Patricia Steisy, que ayer mismo acudía al hospital y vivía un momento muy angustioso por la niña, lo que ha hecho que sus seguidores estén especialmente pendientes de ellos.

Y más, teniendo en cuenta el delicado momento que atraviesan. La que fuera tronista de 'MyHyV' ingresaba en el hospital con "vómitos, mareos y pérdida de sensibilidad". Además, estaba deshidratada, tenía una severa crisis de ansiedad y sufría una bronquitis.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Ahora es Pablo Pisa el que ha pasado la noche en las urgencias del hospital. Hasta el momento, lo único que se conoce es que tenía fiebre y que estaba con su hija, pero el diagnóstico médico de ambos continúa siendo reservado, por lo que habrá que esperar para ver si en las próximas horas el exnovio de la exconcursante de 'Supervivientes' actualiza sus redes y da la última hora sobre su estado de salud y/o el de su hija.