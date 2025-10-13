Lorena Romera 13 OCT 2025 - 14:31h.

La exconcursante de 'Supervivientes' explica el motivo por el que ha ingresado en el hospital

Primeras palabras de Patricia Steisy tras la muerte de su exsuegra, madre de Pablo Pisa

Patricia Steisy ha explicado el motivo por el que ha tenido que ingresar en el hospital. La que fuera concursante de 'Supervivientes' ha acudido a urgencias por un severo cuadro clínico con síntomas que incluían vómitos continuados, mareos y pérdida de sensibilidad en articulaciones y rostro. La también tronista de 'MyHyV' ha dado la ultima hora sobre su estado de salud a través de las redes.

La influencer lleva algunos días encontrándose mal, pero dejando a un lado su salud para atender las necesidades de su hija. Al hacerlo, los síntomas que presentaba han empezado a empeorar hasta el punto que la de Granada ha necesitado acudir a urgencias.

La expareja de Pablo Pisa, con quien es madre de Athenea, ha explicado que llegó al centro médico "deshidratada" por los continuos vómitos . "Como había vomitado tantas veces... y después de cuatro días malita, vomitando y con la bronquitis, no tenía fuerzas ni para levantarme. Se me dormían las manos, la cara y me mareaba", ha contado la que fuera concursante de 'Supervivientes', que ha vivido momentos muy angustiosos durante su ingreso hospitalario.

El angustioso momento de Steisy en el hospital

Y es que la joven no podía dejar de pensar en su hija y en recuperarse cuanto antes para poder volver a casa. "Pensando en Athenea, en el estado en el que estamos las dos -ella también está malita-, y en que, por ella, necesito ponerme buena ya, me he empezado a agobiar, a hiperventilar y a llorar", expresa la creadora de contenido, que le ha dado las gracias a la enfermera que le ha socorrido.

"Corriendo me ha puesto la medicación para los vómitos, mi suero, una cosa para tranquilizarme... y más medicación", ha señalado quien se diera a conocer en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', que ya ha recibido el alta hospitalaria y ha dado la última hora sobre su estado de salud. "Me encuentro un poco mejor y me han dado el alta. Aprovecho para dormir", ha subrayado Patricia Steisy, lanzando este mensaje tranquilizador a sus seguidores tras su ingreso hospitalario.