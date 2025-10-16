La soberana regresa a la capital italiana por tercera vez en lo que va de año y protagoniza su segundo encuentro con el sumo pontífice

Este jueves, la reina Letizia ha regresado a Roma para participar en la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, un acto que este año tiene un significado especial: la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) cumple 80 años de historia.

La cita, que reúne a líderes internacionales, responsables de la ONU y figuras relevantes del ámbito humanitario, sirve además como escenario para el esperado reencuentro entre la reina y el papa León XIV, con quien ya coincidió a comienzos de año durante la misa inaugural de su pontificado.

La ceremonia central se desarrolla en la sede de la FAO, un imponente edificio situado entre el Circo Máximo y las Termas de Caracalla, en el corazón de la capital italiana.

La hoja de ruta de su visita a Roma

Desde las 10:30 de la mañana, Letizia ha participado en los actos conmemorativos junto al papa, al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi; al rey Letsie III de Lesoto; a la princesa Basma de Jordania y a representantes de las principales agencias de Naciones Unidas con sede en Roma, como el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

El objetivo es "llamar a la colaboración global para crear un futuro pacífico, sostenible, próspero y con seguridad alimentaria".

La presencia de la soberana española, en calidad de embajadora especial para la Nutrición de la FAO desde 2015, refuerza el compromiso de España y, en concreto, de la Casa Real, con los objetivos de desarrollo sostenible y con el reto del hambre cero.

Durante la jornada, la esposa del rey Felipe pronuncia un discurso centrado en la necesidad de garantizar dietas saludables y sostenibles, accesibles para todos y respetuosas con el medio ambiente.

Letizia ha insistido en múltiples ocasiones en la urgencia de abordar la malnutrición en todas sus formas -desde la desnutrición hasta la obesidad-, y en la importancia de apoyar a los pequeños productores agrícolas y de promover políticas globales coherentes con los principios de la sostenibilidad alimentaria.

Su intervención es una de las más esperadas del evento, en el que también se destaca el papel de la cooperación internacional y la solidaridad en un mundo donde casi 700 millones de personas siguen sufriendo inseguridad alimentaria.

La consorte también participará en la inauguración del nuevo museo de la FAO, el FAO MuNe -Food and Agriculture Museum and Network-, un espacio dedicado a divulgar la historia, los logros y los desafíos futuros de la organización.

La apertura del museo contará con la presencia del presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, y se enmarca dentro de las celebraciones del aniversario de la institución fundada en 1945.

Por la tarde, Su Majestad asistirá a varios paneles de debate y encuentros con expertos en los que se abordarán temas clave como el impacto del cambio climático sobre la producción de alimentos, la lucha contra el desperdicio alimentario y las estrategias para fortalecer la resiliencia de los sistemas agrícolas.

Esta visita supone la tercera vez en lo que va de año que la reina viaja a Roma, y la segunda en la que se reúne con León XIV. La relación de la monarca con el Vaticano siempre ha sido cordial y marcada por un respeto institucional hacia las causas humanitarias.

El papa, que asiste por primera vez a un acto oficial de la FAO como sumo pontífice, subraya con su presencia el papel de la Iglesia en la promoción de la justicia alimentaria.

Letizia y su papel como embajadora especial de la FAO

Desde que asumió su papel de embajadora especial de la FAO, Letizia ha mantenido una agenda constante de trabajo en favor de la nutrición global.

Su labor se centra en visibilizar los problemas de acceso a los alimentos, las carencias nutricionales en la infancia y los desequilibrios que genera el modelo actual de consumo.

En los últimos años, ha participado en conferencias internacionales, encuentros con científicos y campañas de sensibilización en distintos países.