La soberana ha presidido este viernes 10 de octubre el acto institucional con motivo del Día Mundial de la Salud Mental

La reina Letizia ‘rapea’ por la salud mental: “Todos tenemos limitaciones, miedos e inseguridades"

La reina Letizia ha presidido este viernes 10 de octubre, en Madrid, el acto institucional con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, una cita que cada año busca visibilizar la importancia del bienestar emocional y la prevención.

En esta edición, marcada por el lema "Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental", la Confederación Salud Mental España, en colaboración de Fundación ONCE y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, quiere visibilizar los efectos psicológicos que provocan las emergencias en la salud mental.

Catástrofes como la DANA, el terremoto de Lorca o el volcán de la Palma, no solo dejan pérdidas físicas y materiales, también un impacto emocional y psicológico.

Por ello, la reina ha centrado su intervención en el preocupante aumento de los problemas de salud mental entre los jóvenes, y ha lanzado un mensaje claro: la lectura puede ser la herramienta clave para que los más jóvenes aprendan a expresar lo que sienten.

Fiel a su estilo cercano, la soberana ha utilizado ejemplos cotidianos y referencias culturales para conectar con los más jóvenes y ha insistido en un asunto: en la necesidad de ofrecerles vías para canalizar sus emociones.

"Tres palabras: adolescentes, redes sociales y salud mental. El otro día, en una conferencia, Calixto Herrera, un chico pedagogo que trabaja en la escuela pública Canaria, hablaba de cómo afectan este uso de la tecnología, y me gustó lo que dijo. Decía que los adolescentes están perdiendo esa capacidad de narrar, de poner palabras cuando se está pasando por una situación tan extrema. Y yo pensaba: '¿Qué herramienta existe para seguir narrando, para aprender a narrar, para seguir encontrando palabras?'", ha lanzado.

Letizia, que lleva años mostrando un especial compromiso con esta causa, cree que la mejor herramienta es "la que estáis pensando: leer libros". "Leer libros que, además, tiene toda la literatura neurocientífica que avala la mejora de la función cognitiva. Así que, todos los caminos al final llevan a los libros, a leer libros".

"¿Es posible la recuperación?"

Letizia, muy implicada en esta causa desde hace años, ha asegurado: "Se habla del insomnio, de la tristeza, de la pérdida de vínculos afectivos, de la depresión, de la ansiedad y de la incertidumbre que los incendios, las inundaciones, seísmos, roturas de presa, pandemias, asedios, violencia, pobreza, desahucios y desempleo probablemente provoquen entre los jóvenes".

En este sentido, Su Majestad ha señalado que desde salud mental se hacen las siguientes preguntas: "¿Es posible la recuperación? ¿Es posible paliar, mitigar o curar, en cierto sentido, ese daño psicológico, derive o no, sea del grado que sea, en una en una patología mental? Y van más allá. ¿Es posible que haya cierto grado de reparación en personas doblemente vulnerables, en personas con una discapacidad?".

Por ello, la esposa del rey Felipe VI ha indicado que "vamos a comprender lo que ha logrado la Confederación Salud Mental España con otros compañeros de viaje después de la Dana, después de la erupción del volcán Cumbre Vieja, del terremoto de Lorca y de los incendios que hemos visto este verano en España. Veremos cómo ha sido esa comunidad de aprendizaje para poder seguir propiciando el cuidado colectivo desde la participación activa de todos".