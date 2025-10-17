Antonio Banderas y Melanie Griffith se conocieron en el set de rodaje en 1995, han tenido una hija en común y se divorciaron oficialmente en 2015

Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas, desvela detalles de su boda

Compartir







Fue uno de los matrimonio más icónicos de todo Hollywood. Antonio Banderas y Melanie Griffith paseaban su amor por las alfombras rojas, por festivales de cines y protagonizaban momentos icónicos como el de la actriz cuando se tatuó en su hombro un corazón con el nombre de "Antonio". Sin embargo, su historia de amor se acabó en 2014 cuando el matrimonio anunció que habían decidido comenzar caminos separados.

Pese a este divorcio, la relación de Antonio Banderas y de Melanie Griffith ha pasado a ser la de una fortísima amistad que se mantiene unida por los años que han pasado en común y por el bien de su hija Stella del Carmen, protagonista de estos últimos días por su próxima boda que se celebrará en Valladolid el sábado 18 de octubre y en la que se podrá ver a sus padres otra vez juntos y unidos.

PUEDE INTERESARTE Así ha sido la despedida de soltera de Stella del Carmen

El comienzo de la historia de amor: dos matrimonios y un flechazo

La historia de amor entre Antonio Banderas y Melanie Griffith comenzó en medio del glamour de Hollywood. Los actores se conocieron en el año 1995 durante el rodaje de la película 'Two Much'. Esta comedia romántica dirigida por Fernando Trueba y en la que aparecen otros rostros conocidos como la actriz Daryl Hannah fue el comienzo de esta historia de amor que duró casi 20 años.

PUEDE INTERESARTE Stella del Carmen anuncia su boda con Alex Gruszynski

Según ellos mimos han desvelado en multitud de entrevistas, el flechazo que sintieron al verse fue inmediato. Durante el rodaje de la película, tanto Antonio Banderas como Melanie Griffith estaban casados. Él mantenía una relación con la actriz madrileña Ana Leza. Por su parte, Melanie Griffith estaba casada con Don Johnson, actor, cantante y padre de su hija Dakota Johnson.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Sus relaciones no funcionaban y al conocerse y sentir ese "flechazo", tanto Antonio Banderas como Melanie Griffith abrieron la puerta a su romance. Tan solo un año después de conocerse, los actores decidieron darse el 'sí, quiero' en mayo de 1996 en una ceremonia íntima que celebran con un reducido círculo de amigos y familiares en Londres.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tan solo cuatro meses después de su boda, en septiembre de 1996, Melanie Griffith dio a luz a Stella del Carmen Banderas, la hija de este matrimonio.

El matrimonio de Antonio Banderas y Melanie Griffith

Durante casi dos décadas, la pareja vivió momentos de gran complicidad y también de dificultad. Por un lado, compartieron numerosas apariciones públicas, viajes, proyectos profesionales —junto con sus carreras individuales—, y la crianza de Stella del Carmen.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Por otro lado, Melanie Griffith atravesó momentos complicados relacionados con sus adicciones al alcohol y las drogas. Debido a estos problemas de salud y de adicción, la actriz tuvo que ingresar en rehabilitación en tres ocasiones diferentes. La primera vez fue en el año 1998, dos años después tuvo que someterse otra vez a otro tratamiento y la última vez que ingresó en una clínica fue en el año 2009 cuando se recuperó por completo de sus adicciones.

Aunque hubo momentos de tensión por las recaídas que sufría la actriz, el matrimonio resistió y permaneció unido. Sin embargo, en 2014 Antonio Banderas y Melanie Griffith decidieron anunciar su divorcio 18 años después de haberse casado.

El divorcio y su relación actual de amistad

Fue en el año 2015 cuando Antonio Banderas y Melanie Griffith firmaron de forma legal y amistosa su divorcio. En diferentes entrevistas, Antonio Banderas y Melanie Griffith siempre han desvelado y confesado el respeto y cariño que se tienen el uno al otro a pesar de esta ruptura.

Ambos han declarado que la ruptura fue una decisión meditada y que, a pesar de comenzar caminos diferentes en la vida, siempre se recordarán con gran admiración.

Símbolo de esta ruptura, Melanie Girffith decidió borrarse con láser el tatuaje que se había hecho en su hombro con el corazón que rodeaba el nombre de "Antonio". Un gesto con el que mostraba que su historia de amor con el actor malagueño había acabado y con el que miraba hacia el futuro.

Varios años después del divorcio, Antonio Banderas y Melanie Griffith mantienen una relación que muchos describen como ejemplar entre exparejas. Ya no hay vínculo matrimonial, pero sí una relación de amistad, de respeto mutuo, y de compañerismo parental.

Siempre que puede, el actor malagueño muestra el afecto y la predilección que siente por la madre de su hija y por la que fuese su mujer durante casi 20 años. En varias entrevistas, Antonio Banderas ha confesado que considera a Melanie Griffith como “la mejor amiga que tengo”. Además, el malagueño también ha dicho que aunque ya no están juntos como pareja, nunca va a dejar de quererla: “Ella es mi familia".

Por su parte, la actriz neoyorquina también ha hablado sobre lo importante que ha sido preservar la relación con Antonio Banderas, tanto por su hija Stella del Carmen como por el legado emocional que ambos construyeron.

Desde su divorcio, Antonio y Melanie han coincidido en eventos familiares, en actos públicos relacionados con su hija Stella del Carmen. La próxima celebración en la que se les podrá ver juntos será en la boda de Stella del Carmen que se llevará a cabo en Valladolid el sábado 18 de octubre.